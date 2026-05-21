Julito, el "presidente": el juez señala a Julio Martínez como transmisor de los mensajes dirigidos a Zapatero en el caso Plus Ultra

Los detalles El juez cree que, dentro del caso Plus Ultra, Julio Martínez era, además de ser el lacayo de Zapatero, quien recibía y transmitía mensajes directamente dirigidos al expresidente.

El juez investiga la posible implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama de Plus Ultra, sugiriendo que Julio Martínez actuaba como intermediario entre el expresidente y otros implicados. Mensajes dirigidos a Martínez, que se referían a él como "presidente", parecen estar destinados a Zapatero, según el magistrado. Además, Martínez borraba sistemáticamente estos mensajes, lo que incrementa las sospechas. Zapatero ha negado conocer a los clientes de Martínez y, aunque admitió su amistad, intentaron no dejar rastro de sus encuentros. Mensajes de figuras como Domingo Amaro y Eudoro González, también dirigidos a Martínez como "presidente", refuerzan las sospechas del juez.

Los directivos de Plus Ultra se referían a Julio Martínez como el lacayo de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el juez cree que, dentro de la trama era, además, quien recibía y transmitía mensajes directamente dirigidos al expresidente, imputado en el caso Plus Ultra.

Mensajes como este llegaban al móvil de Martínez: "Presidente, le reporto las novedades". Unos mensajes que en realidad, interpreta el juez, eran para Zapatero. Por qué sino, se pregunta el magistrado, se dirigirían a Julio Martínez como presidente.

Para el juez este sería uno de los indicios de que realmente, sabían que escribían a Zapatero, por eso le llamaban presidente. Y que Julio Martínez, era un mero transmisor de esos mensajes. Además, otra cosa que hace sospechar al juez es que Julio Martínez borraba todos estos mensajes.

Zapatero negó conocer a los clientes de Julio Martínez. "El detalle de la relación con cada cliente, el detalle de quiénes eran o no, no lo tenía", dijo el expresidente el pasado 23 de marzo en Más de Uno.

Pero los mensajes de algunos de ellos parecen dirigidos al expresidente. "Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto", escribió Domingo Amaro, de Inteligencia Prospectiva a Julio Martínez, de Análisis Relevante, y este otro: "Estamos totalmente de acuerdo, Presidente".

Según el juez, Julio Martínez borraba sistemáticamente todos estos mensajes. Y aunque Zapatero reconoció que eran amigos, estando en la sala de autoridades de Barajas, intentaron no dejar rastro de que estuvieron juntos.

"Me indica Julio que saldrá junto al Presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar. Espero haberme explicado", le escribió el asesor Cristóbal Cano a la secretaria Gertrudis Alcázar.

También fuera de la trama investigada, Martínez recibía mensajes para Zapatero. Por ejemplo, de un abogado que jugó un papel clave para el exilio de Edmundo González a España. "Buenos días, Presidente. Saludos", escribió el abogado y político venezolano, Eudoro González, a Julio Martínez

Además, le informaba de la visita de otro político opositor a Edmundo González cuando estaba en Venezuela. "Le dejo esto para su conocimiento", añadió, también dirigiéndose a él como presidente.