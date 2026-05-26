Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mago para centrarse en su defensa por la muerte de su padre

¿Qué ha dicho? "Desde la responsabilidad, decidió apartarme temporalmente de mi dedicación a Mango, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales", ha anunciado.

Jonathan Andic, acusado de matar a su padre y fundador de Mango, ha anunciado su renuncia temporal a la vicepresidencia de la compañía para centrarse en defender su inocencia. En una carta abierta, Andic explica que su defensa judicial requiere toda su atención, impidiéndole cumplir con sus responsabilidades en Mango. Asegura que su decisión es por amor al legado de su padre y que mantiene vínculos con otros proyectos familiares. Andic también responde a especulaciones sobre su relación con su padre, afirmando que amaba profundamente a su progenitor y que las percepciones de culpabilidad son erróneas. Su familia le apoya incondicionalmente en este proceso.

Jonathan Andic, acusado de matar a su padre, el fundador de Mango, ha anunciado este martes que abandona la vicepresidencia de la compañía para centrarse en defender su inocencia. Así lo ha comunicado en una carta abierta a los medios, en la que además asegura que lo hace por amor al legado de su padre.

Según ha explicado: "La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permiten mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía". Por este motivo, "y desde la responsabilidad", Jonathan Andic ha confirmado que ha decidido apartarse temporalmente de su dedicación a Mango. Eso sí, "conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales".

El primogénito del fallecido y fundador de la marca, de Isak Andic, ha aprovechado estas líneas no solo para hacer este anuncio empresarial y profesional, sino también para responder a las especulaciones sobre la relación con su padre. Ha dejado claro que el relato que se ha construido está tergiversado. Que él amaba a su padre.

"Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos y, de una manera muy especial, a mi padre (...) Se ha construido una relación pública con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad", explica Jonathan.

La carta la hemos conocido este mismo martes, el día en el que se cumple una semana de la detención de Jonathan Andic y de su rápida puesta en libertad provisional, todo tras haber podido pagar una fianza de un millón de euros.

Pese a todo, asegura estar tranquilo. "Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí", ha reconocido. "Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia".

Inocencia en la que cree a pies juntillas su familia. Es más, le han hecho saber que tiene su "absoluto e incondicional apoyo". Y es que han publicado otro comunicado en el que reafirman su apoyo a Johanthan en esta decisión de abandonar la vicepresidencia y reiterar su inocencia.

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