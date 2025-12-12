Nuevo caso de acoso sexual en el PSOE: investigan una denuncia contra el vicesecretario del partido en Valencia Toni González

Los detalles La víctima ha presentado otra denuncia por acoso laboral que también está siendo investigada por Ferraz.

El PSOE investiga una nueva denuncia por acoso sexual contra un dirigente del partido: Toni González, alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV de la provincia de Valencia. Según ha adelantado 'elDiario.es', la víctima ha presentado este viernes en la sede del partido una segunda denuncia por acoso laboral, que también está siendo investigada por Ferraz.

González era una persona de confianza del exministro José Luis Ábalos y actualmente es mano derecha del secretario general del PSPV en Valencia, Carlos Fernández Bielsa.

Según 'elDiario.es', los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes y la mujer los ha denunciado tanto en el canal Antiacoso de los socialistas como al Departamento de Cumplimiento de Normativa. Por el momento, no se ha tomado ninguna medida contra González.

Estas denuncias se unen al goteo de casos que han salido a la luz en las últimas semanas en el seno del PSOE y que están generando importantes críticas en las filas del partido. El pasado tres de diciembre, una militante denunció a Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, por acoso sexual.

Lo hizo tanto a través del canal interno del partido como de la Fiscalía. Un par de días después, el PSOE suspendió cautelarmente la militancia de Navarro. Sin embargo, continúa como concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos y diputado provincial en la Diputación de Málaga, pese a que el partido le pidió ponerlos a disposición del partido. ​

Otro de los dirigentes señalados es José Tomé, que ya ha renunciado a la presidencia de la Diputación de Lugo, aunque continúa como alcalde de Monforte de Lemos. Contra él hay una denuncia por acoso sexual que ha sido avalada por varias compañeras de la denunciante.

El jueves por la noche se conocieron las acusaciones contra Javier Izquierdo, miembro de la dirección federal, senador y ex delegado del Gobierno en Castilla y León, que ya ha renunciado a todos sus cargos.

Todos estos casos han salido a la luz tras las denuncias en julio contra Paco Salazar. El que fuera asesor de Moncloa fue acusado por varias exempleadas, pero no ha sido hasta el pasado noviembre cuando el caso ha tomado más relevancia ante la inacción del PSOE.

La secretaria de Igualdad, Rebeca Torró, ha dado explicaciones este viernes por la gestión del caso Salazar y ha defendido que "el PSOE actuó de manera contundente". Además, ha rechazado llevar este asunto ante la Fiscalía, aunque lo piden otras secretarias del partido.

