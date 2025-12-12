Ahora

El hijo de Ábalos visita Soto del Real: asegura que su padre se encuentra "muy bien" en la cárcel y que "no está solo" fuera

La otra cara Víctor Ábalos ha evitado, sin embargo, hacer declaraciones sobre la información que se desprende del informe de la UCO y ese supuesto millón de euros para "comprar la voluntad" de José Luis Ábalos.

El exministro José Luis Ábalos, quien se encuentra en prisión provisional por el presunto cobro de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia, ha recibido este viernes la visita de su hijo, Víctor Ábalos, quien ha dicho a laSexta a las puertas de Soto del Real que su padre tiene a mucha gente a su alrededor.

Sin embargo, a las preguntas sobre la información que se desprende del informe de la UCO y ese supuesto millón de euros para "comprar la voluntad" de José Luis Ábalos no ha querido responder, aunque ha dejado muy claro que su padre se encuentra "muy bien" en este penal.

Tras los "muy bien" sobre cómo se encuentra su padre, sobre la trama de hidrocarburos, Víctor Ábalos se ha limitado a contestar: "No voy a decir nada". Aunque a continuación sí ha señalado que no es el principal valedor de su padre, quien tiene a muchas personas a su alrededor y que "no está solo".

El exministro de Transporte lleva desde finales de noviembre interno en el módulo 13 de la cárcel de Soto del Real. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, acordó enviar al exministro Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel.

