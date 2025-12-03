Enfado en las filas socialistas por la gestión del escándalo Salazar entre propuestas de acudir a la Fiscalía

Los detalles Fuentes socialistas confirman a laSexta que la reunión ha sido rápida y que Pilar Bernabé ha dicho que habrá un Plan de Prevención que incluirá formación de altos cargos.

La reunión convocada de urgencia este miércoles por el PSOE para abordar las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, tenía como objetivo calmar los ánimos ante el escándalo y abordar la estrategia a seguir. Sin embargo, no parece haber conseguido ni lo uno ni lo otro.

Según han comentado fuentes socialistas a laSexta, el encuentro telemático no ha rebajado la tensión entre las federaciones. Ha sido rápida y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, se ha justificado afirmando que "era muy tarde" y que más adelante habría una presencial.

La Secretaría de Igualdad hizo la convocatoria y en la reunión han participado las secretarias de Igualdad de los territorios, además de los portavoces.

Durante las intervenciones se ha dejado ver el enfado de las secretarias dse Igualdad por la gestión de este caso y, según ha sabido laSexta, algunas han planteado acudir a la Fiscalía para que investigue este asunto. Por su parte, Bernabé se habría limitado a garantizar que habrá un Plan de Prevención que incluirá formación de altos cargos.

El objetivo de la reunión era tratar las denuncias por acoso sexual de exempleadas contra el que fuera secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa. Varias mujeres denunciaron a Salazar por el canal interno del partido hace cinco meses, antes del Congreso Federal que el PSOE celebró en julio.

Según se conoció esta misma semana, en sus escritos, las mujeres relataban "comportamientos explícitos, bromas humillantes y comentarios sobre su vida sexual, vestimenta o aspecto físico" por parte de Salazar.

Una de ellas calificaba algunas de estas situaciones como "traumáticas", mientras que otras contaron que el exasesor "pedía que le enseñaras el escote" o que en el trabajo "escenificó una felación con todo lujo de detalles".

Inacción del PSOE

Ante las acusaciones, Salazar dimitió y fue apartado del partido. Asimismo, el PSOE dijo que no tenía conocimiento de esas denuncias, pero que iniciaría diligencias internas para investigar lo ocurrido. Sin embargo, hasta esta semana el partido no se había puesto en contacto con las denunciantes ni había admitido oficialmente sus denuncias.

De hecho, días antes, 'elDiario.es' denunció la "desaparición" de esos escritos en la plataforma del partido, a lo que los socialistas respondieron que se debía a una "ofuscación informática" destinada a reforzar la confidencialidad y evitar que pueda rastrearse la identidad de las denunciantes.

Además, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no ha pedido hasta este mismo miércoles la intervención de la Fiscalía, la misma propuesta que se ha barajado en la reunión de esta noche. En declaraciones a los medios, Redondo ha criticado los presuntos comportamientos de Salazar, tachándolos de "asquerosos", pero ha defendido la reacción de su partido, afirmando que "cuando se tuvo conocimiento fue ágil".

