El PSOE da carpetazo al caso Salazar con unas explicaciones lamentables: no denunciarán a Fiscalía e incapaces de justificar cinco meses de inacción

Cinco meses tarde y mal. Así han llegado las explicaciones del PSOE sobre las denuncias contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar, añadiendo, como colofón, que no van a llevar estas denuncias ante a la Fiscalía. Lo peor del informe que la formación socialista ha redactado sobre el caso es la justificación que han dado sobre por qué han tardado tanto tiempo en actuar, esgrimiendo que no han podido localizar a Salazar estos cinco meses porque viaja mucho. Cabe recordar que Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, sí pudo 'localizarle' para organizar una comida con él, una Alegría que prometió llegar "hasta las últimas consecuencias" con este caso.

La respuesta que se esperaba por parte del PSOE era más contundente que la que se ha anunciado este viernes. La secretaria de Organización, rebeca Torró, ha trasladado que han bloqueado a Salazar para volver a darse de alta como militante y ha abierto un expediente informativo a Antonio Hernández y Javier Izquierdo. En su comparecencia ante los medios, Torró ha reconocido que las acusaciones son "gravísimas", defendiendo que "nadie en la organización ha tratado de encubrir ni tapar ningún caso".

"El PSOE actuó de manera contundente, abrimos un canal de comunicación para que pusieran una denuncia o cualquier conducta impropia. Solucionamos los problemas de comunicación y hoy estoy aquí dándoles cuenta", ha asegurado desde la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid). No obstante, fuentes socialistas confirman a laSexta que sí ha habido una operación en el partido para tratar de encubrir el caso.

El informe, al que ha tenido acceso 'elDiario.es', habla de denuncias "verosímiles" y "procedentes" contra Salazar, aunque desde la formación se ven incapaces de llegar más lejos, como aseguran en este párrafo recogido por el citado medio: "Este órgano no puede considerar acreditada la total entidad de estos hechos, en particular, la gravedad real de los mismos ni todos sus extremos, por no disponer este órgano de los medios técnicos ni legales necesarios para una adecuada comprobación de los mismos".

"Reconocemos abiertamente que se ha fallado en la comunicación con ellas y esto les ha generado dudas legítimas sobre el procedimiento", ha admitido Torró, que ha avanzado que el PSOE brindará a las víctimas apoyo jurídico para que acudan ellas si así lo desean porque "también hay que respetar a las personas que han denunciado y que no quieren acudir a la Fiscalía", afirmó.

Yolanda Díaz estalla por los escándalos del PSOE

Las repercusiones de esta comparecencia en Torró desde Ferraz no se han hecho esperar y la más contundente de la jornada se ha visto en laSexta. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido reformular "radicalmente" el Gobierno y ha reconocido que "así no se puede seguir". "Es insoportable la corrupción y los puteros", ha lamentado, pidiendo acabar "las reflexiones y los cambios cosméticos" para "actuar" de una vez por todas.

"Toca un cambio profundo en el equipo de Gobierno [...]. Es grave. Basta ya. El deterioro es mayúsculo. Es insoportable lo que vivimos: corrupción, puteros, machismo", critica.

Sobre un posible adelanto electoral, Díaz ha echado balones fuera. "No es mi competencia", se ha limitado a decir, insistiendo en que el Gobierno "debe ser reformulado de forma radical" y ha apuntado que, de no suceder, se tomarán "las decisiones que haya que tomar". "Lo digo con todo el dolor de mis palabras", ha añadido en Al Rojo Vivo.

El PNV ve al Gobierno "en shock" y vislumbra elecciones generales en 2026

Otro importante socio del Gobierno ha mostrado su estupor ante los escándalos que salpican al Ejecutivo de Sánchez. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ve al Gobierno en "shock" y no sabe "cuánto va a poder aguantar la crisis", "apostando" por unas elecciones generales en 2026. Así lo ha trasladado en Onda Vasca, donde ha afeado que el PSOE "no haya contestado con contundencia a todo lo que le está viniendo encima y las denuncias de machismo".

"Queremos que, ante la gravedad, se actúe con serenidad, porque muchas veces actuar de manera precipitada no es bueno", ha añadido Vaquero, que cree que las noticias "que no dejan de salir todos los días hacen muy difícil abordar cualquier proyecto con una confianza con la que deben abordarse los temas en política".

