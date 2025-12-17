Ninguna pregunta, cero respuestas y un "reproche ético" a un "hombre sobrepasado": Cerdán se enfrenta al PSOE en el Senado

¿Qué están diciendo? El PSOE justifica una intervención de baja firmeza argumentando que no se podía ir más lejos contra Cerdán porque "no hay sentencia judicial".

La declaración de Santos Cerdán en la comisión del caso Koldo en el Senado no ha aclarado dudas sobre su implicación. Cerdán se acogió a su derecho a no declarar, pero su respuesta desafiante a un reproche ético del senador socialista Alfonso Gil se convirtió en noticia. Gil no hizo preguntas a Cerdán, limitándose a un reproche ético, a lo que Cerdán respondió tajante. Cerdán llegó solo, sin el apoyo del PSOE, contrastando con su anterior declaración en el Senado. Aunque el PSOE había prometido ser más duro, su crítica se limitó a un reproche ético, justificando la falta de firmeza por la ausencia de sentencia judicial.

La declaración de Santos Cerdán en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha estado lejos de aclarar dudas sobre su implicación. El exdiputado se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque ha habido una frase que se ha convertido en la noticia del día: una advertencia a un excompañero del PSOE. Una reacción que posteriormente los socialistas han calificado como propia de "un hombre sobrepasado".

El senador socialista, Alfonso Gil, ha sido flojo con su ex secretario general. Le ha hecho cero preguntas. En todo su turno de palabra se ha limitado a lanzarle un reproche ético y Cerdán ha sido tajante en su contestación: "Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético", ha zanjado.

Este rifirrafe con quien fuera su compañero de partido ha sido una muestra más de un detalle que no ha pasado desapercibido. Como ha indicado la senadora de UPN, María Caballero, el ex secretario general del PSOE ha llegado solo a la declaración. "Le han dejado también sus compañeros. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo", ha indicado Caballero.

De nuevo, la desafiante respuesta de Cerdán ha generado murmullo entre los senadores: "Mejor solo que mal acompañado, no se preocupe. Mejor solo que mal acompañado".

Las diferencias con su anterior declaración en el Senado son evidentes. En abril del año pasado estuvo escoltado por el grupo socialista, mientras que este miércoles ha llegado sin nadie alrededor. Incluso en aquel momento acudió con carpetas del PSOE y esta vez solo con su ordenador.

"La soledad del que un día fue el todopoderoso número 3 del PSOE, 'súper Santos Cerdán', recuerda. Y hoy aparece aquí sin respaldo alguno", ha espetado Gerardo Camps, senador del PP.

Cerdán no se ha mostrado preocupado al respecto y ha dicho que "está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda". Sin embargo, "para defender mi inocencia no hace falta que me acompañe nadie", ha apuntado.

Sus palabras han recordado a las de José Luis Ábalos, también ex número tres del PSOE, que al comparecer ante los medios en febrero de 2024, declaró que "vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado".

El PSOE justifica su falta de firmeza

En la primera declaración de Cerdán en el Senado, en marzo de 2024, Gil fue más complaciente y aseguró que "no hay un solo elemento ni probatorio ni indiciario para que usted esté aquí".

Fuentes socialistas habían deslizado que este miércoles serían más duros que la última vez, habida cuenta de que Cerdán ha pasado por prisión provisional y se han conocido más indicios contra él por el caso Koldo y por la trama del 2%.

Pero finalmente, ese reproche ético ha sido toda la contundencia que ha mostrado el PSOE. "Usted va a entender mejor que nadie que hoy estoy haciendo una de las intervenciones más difíciles de mi vida. Hay muchos militantes y muchos votantes defraudados con lo que está saliendo", ha reconocido Gil.

Desde el PSOE han defendido su intervención y cuando han atacado sin complejos a Cerdán ha sido una vez terminada la sesión. Han asegurado que su reacción es "desmedida" y propia de un "hombre sobrepasado". Además, han defendido que no tiene nada con que amenazar a Alfonso Gil.

Han sostenido que el ex secretario general "no acepta la crítica", como tampoco hacía cuando estaba en el partido y que, para alguien que ha sido un pilar tan importante dentro del PSOE, recibir ese reproche moral es "duro". Asimismo, han argumentado no se puede ir más lejos porque "no hay sentencia judicial".

