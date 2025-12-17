El PSOE limita a un "reproche ético" su intervención contra Santos Cerdán en el Senado y alegan "no poder ir más lejos"

Los detalles El senador Alfonso Gil ha recibido una amenaza de Santos Cerdán al preguntarle si está "en condiciones de hacerle un reproche ético". Gil denunció que Cerdán está siendo "utilizado como cuchillo en mantequilla contra el PSOE".

En la comisión de investigación de la 'trama Koldo', el senador socialista Ignacio Gil dirigió un "reproche ético" a Santos Cerdán, quien respondió con una amenaza, cuestionando la capacidad de Gil para criticarlo. Cerdán se presentó como una víctima inocente, afirmando ser objeto de una persecución política y negando su implicación en la trama. Fuentes del PSOE lamentaron la "reacción desmedida" de Cerdán, describiéndolo como "sobrepasado" y afirmando que no acepta críticas. La Guardia Civil, mediante informes periciales, descartó manipulaciones en los audios que implican a Cerdán, quien insiste en que se trata de una caza de brujas sin fundamento.

Un "reproche ético". Es a lo que se ha reducido la intervención del senador socialista Ignacio Gil contra Santos Cerdán en la comisión de investigación de la 'trama Koldo' en la Cámara Alta, un reproche que, además, ha sido contestado con una amenaza por parte de Cerdán. "Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético", le ha replicado durante su intervención, en la que el ex secretario de Organización del PSOE se ha presentado como una víctima y como una persona "inocente".

Este intercambio entre Gil y Cerdán ha tenido una rápida respuesta por parte del PSOE. Fuentes de la formación consultadas por laSexta lamentan la "reacción desmedida" de Cerdán, al que definen como un "hombre sobrepasado" por el proceso en el que está inmerso. Estas fuentes defienden que Gil no ha podido "ir más lejos" en su intervención porque todavía no hay una sentencia judicial contra Cerdán, asegurando qeu recibir este reproche ético para alguien que ha sido secretario de Organización de la formación "es duro".

Estas fuentes consideran que Santos Cerdán "no acepta la crítica", como "nunca" la aceptaba cuando ocupaba el cargo de secretario de Organización. Por último, destacan que Cerdán "no tiene nada" con lo que amenazar a Gil, que cree que su excompañero está "siendo utilizado como instrumento contra el PSOE". "Hay mucho militante y votante defraudado con lo que está haciendo", lamenta, tras confesar que estaba ante "una de las intervenciones más difíciles" de su vida: "Usted era el garante de la ética con militantes del PSOE".

Santos Cerdán se presenta como una víctima

Santos Cerdán ha comenzado su declaración acogiéndose a su derecho a no responder a las preguntas de los senadores relacionadas con su implicación en la trama Koldo, aunque finalmente sí que se ha pronunciado sobre diversos temas esgrimiendo que quería hablar del "contexto político de esta causa".

Santos Cerdán, a Alfonso Gil (PSOE): "Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético"

"Es una forma de perseguir propia de la Inquisición, no se investiga ningún delito concreto y no se respeta ninguna garantía", ha llegado a asegurar Cerdán, que se siente víctima de una persecución política "a un diputado de forma directa".

En su declaración, Cerdán ha negado ser dueño ni socio de Servinabar y critica que "nadie está buscando la verdad, ni aquí ni en el Congreso. Es más, ha llegado a decir que los audios de Koldo García que le implican en la trama están manipulados, algo que la Guardia Civil ya tumbó en septiembre.

En dos informes que fueron remitidos al juez Leopoldo Puente y que fueron elaborados por peritos especialistas del Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, se llegó a la conclusión de que "no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.