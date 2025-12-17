El PP lleva el acoso sexual en el PSOE a la Eurocámara y tacha a la formación de "estercolero moral lleno de acosadores, depredadores y cómplices

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en una imagen de archivo

¿Qué han dicho? Una de las más duras ha sido la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, quien ha considerado que Pedro Sánchez "lo sabía".

El Partido Popular (PP) ha conseguido llevar al pleno del Parlamento Europeo el debate sobre los casos de presunto acoso sexual en el PSOE. Precisamente, la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, no ha dudado en acusar a Pedro Sánchez de tapar los casos. Desde las filas socialistas, en cambio, afirman que los 'populares' solo quieren instrumentalizar un problema que es muy serio.

Eso sí, Montserrat ha ido más allá asegurando que los escándalos surgidos en el seno socialista han puesto de manifiesto que Sánchez ha convertido su partido en un "estercolero moral lleno de acosadores, depredadores y cómplices que callaron para no perder su sillón". Incluso, señala que el feminismo del PSOE era la "gran farsa" de Sánchez y que los dirigentes de su entorno "silenciaron e ignoraron a las víctimas".

En referencia concreta a Paco Salazar, Montserrat ha lamentado que "se paseaba por la Presidencia del Gobierno haciendo proposiciones indecentes y asquerosas, y exigiendo a las trabajadoras que le enseñaran el escote". La 'popular' tampoco ha olvidado al exministro y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, respecto al que ha dicho "que escogía prostitutas por catálogo y les pagaba con empleos en empresas públicas".

Asimismo, ha precisado que, frente a estas conductas, hubo "mujeres del partido cesadas" por dar a conocer estos hechos y "denuncias internas, borradas y ocultadas", con "trabajadoras forzadas a mirar a otro lado y no denunciar por el bien del partido". Algo, sobre lo que ha insistido que Sánchez "lo sabía" y "todo lo tapó porque, para el PSOE, la violencia contra la mujer solo es intolerable si es moneda política".

Palabras similares a las que ha esgrimido la vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Eurocámara, Rosa Estaràs, también del PP, quien ha subrayado que el 'Me Too' del PSOE avanza "a pasos agigantados" mientras "las víctimas han hecho múltiples denuncias y han estado dentro de un cajón cinco meses, y no se han tramitado hasta que la prensa lo ha denunciado".

También el jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha denunciado que el PSOE "selecciona víctimas y elige culpables", refiriéndose a los numerosos casos de acoso sexual que este partido ha tratado de "ocultar durante meses", apuntando que "sabían quiénes eran y lo que hacían y, en lugar de actuar, los ascendieron".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.