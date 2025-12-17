María Caballero (UPN), sobre Santos Cerdán tras su intervención en la comisión del Senado: "Ha sido prepotente, altivo y desafiante"

La senadora de UPN ha intervenido en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre el caso Koldo contra Santos Cerdán. En Al Rojo Vivo, valora la intervención del que fuera secretario de Organización del PSOE: "Lamentable".

María Caballero, senadora UPN, ha calificado la intervención de Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo de "lamentable": "Hemos visto a un Santos Cerdán prepotente, altivo, desafiante y negándolo todo. Y renegando, además, hasta de sus compañeros", ha asegurado en Al Rojo Vivo tras finalizar esa comisión.

Se ha mostrado "solo ante el peligro" ya que la otra vez que declaró en dicha comisión (aún no había salido su informe de la UCO y no estaba aún imputado en la causa) llegó acompañado y arropado de todo el partido, sin embargo, ahora, ha valorado Caballero, "se ha sentido abandonado" aunque también vino con una actitud "chulesca" y, además, ha dicho que 'mejor solo que mal acompañado': "Menudo recadito para sus compañeros".

Y en relación a sus antiguos compañeros, Antonio García Ferreras le ha señalado la "blandeza" con la que el senador del PSOE, Alfonso Gil, se ha dirigido al que fuera su antiguo secretario de Organización, cuando el propio partido, informaba Ferreras, había avisado de que sería muy duro y contundente en su interrogatorio.

Realmente, destaca por su parte Caballero, "no ha habido interrogatoria, sino que simplemente ha sido lacrimógeno. Que no quería hacerle daño pero que, tampoco, quería saber nada de él (...) Ha querido marcar la distancias, no hacer sangre pero señalarle que estaba solo".

No obstante, Caballero también ha querido aprovechar para recordar todos los casos de presunta corrupción que tiene el PSOE: "No ha sido un buen día, ni una buena semana ni está siendo tampoco un buen año, por mucho que se revuelvan. Están rodeados de corrupción por todos los lados", ha asegurado contundente Caballero.

Por último, la senadora de UPN ha "comprendido" a Santos Cerdán cuando se ha sentido ofendido por señalar a su mujer, Paqui Muñoz: "Entiendo y comprendo que en el plano personal cuando nos tocan a la familia es duro, pero cuando uno mete a la familia en su corrupción, en sus actividades y política, el problema lo tiene él, no nosotros. Yo no quería haber hablado nunca de Paqui pero es que ella ha utilizado una tarjeta de Servinabar... Y los españoles tenemos derecho a saber y a preguntar", concluye Caballero.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su entrevista en Al Rojo Vivo.

