El PP emprende una nueva ofensiva parlamentaria contra el Gobierno por el caso Koldo: llama a comparecer a Sánchez, Montero, Bolaños y Robles

El Partido Popular ha solicitado que el presidente Pedro Sánchez y varios ministros comparezcan en el Congreso por las revelaciones del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, antes de su ingreso en prisión. El PP busca que Sánchez explique su conocimiento sobre los hechos que llevaron a la cárcel a colaboradores cercanos. Junts podría apoyar esta petición, lo que podría generar una mayoría de derechas en el Congreso. Además, se pide que la ministra Montero aclare el rescate de Air Europa, vinculado a Begoña Gómez. También se exigen explicaciones sobre presuntas filtraciones y utilización de recursos del CNI.

El PP ha solicitado este lunes que el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros de Justicia y Defensa, Félix Bolaños y Margarita Robles, comparezcan en el Congreso para explicar las últimas revelaciones del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García antes de ingresar en prisión.

Así, el PP quiere que Sánchez comparezca de manera urgente en Pleno del Congreso para que explique qué sabía de "los gravísimos hechos que han desencadenado la entrada en la cárcel de forma consecutiva de tres de sus principales colaboradores".

Junts podría dar su apoyo a esta solicitud, ya que la última vez que el PP pidió que Sánchez compareciera para hablar de asuntos de corrupción, el partido catalán se mostró favorable.

De ser así, podría volver a darse la mayoría de derechas en el Congreso y, en ese caso, fuentes socialistas han indicado a laSexta que el PSOE tampoco se opondría para no perder ninguna votación.

Si sale adelante, no se espera que se produzca antes de febrero, ya que se acercan las vacaciones de Navidad y enero es un mes inhábil en las sedes parlamentarias.

El Grupo Popular pide que Montero acuda a la Comisión de Hacienda para que informe sobre la tramitación del expediente de rescate de Air Europa, "y exponer los hechos que motivaron su rápida resolución estimatoria, incluyendo las presuntas contraprestaciones que pudieran haber sido recibidas por miembros del Gobierno o el entorno de los mismos".

El rescate de Air Europa

Tanto Ábalos y Koldo como el hijo del exministro, Víctor Ábalos, han deslizado en entrevistas en los últimos días que la compañía aérea recurrió a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, para asegurar el rescate por la suspensión de vuelos en la pandemia.

Asimismo, exigen la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que explique en comisión "el anómalo conocimiento y utilización por parte del Gobierno de información reservada sobre las diligencias de investigación iniciadas por el Ministerio Fiscal, y su presunta negligente revelación desde la Presidencia del Gobierno a afectados por las mismas, como el exministro Ábalos".

Ello se debe a que el hijo de Ábalos ha mencionado en una entrevista que el presidente avisó al exministro de que se les estaba investigando, todo ello pese a que las diligencias eran secretas.

Finalmente, piden que la ministra de Defensa, Margarita Robles, informe a la Comisión correspondiente de la Cámara Baja acerca de "la presunta utilización de recursos del CNI para la elaboración de informes y expedientes sobre miembros del Gobierno destinados a las luchas internas de poder para preservar el puesto de la actual ministra".

Batería de preguntas

Además de las peticiones de comparecencia, el PP ha registrado una batería de preguntas al Gobierno sobre estas revelaciones.

En ese sentido, quiere que el Ejecutivo aclare "por qué el exministro Ábalos señala directamente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como implicada en el rescate, y qué papel tuvo en su materialización para que se le quisiera compensar el buen trato dado a los Hidalgo, supuestamente según Koldo García".

También se pregunta si "puede el presidente del Gobierno afirmar de forma categórica que su esposa nunca le planteó la situación de la compañía o le trasladó la inquietud de los Hidalgo".

Sobre las supuestas filtraciones desde Presidencia a los afectados de que estaban siendo investigados, se pregunta "por qué el presidente informó a Ábalos de que Koldo García estaba siendo investigado por la Fiscalía y la Audiencia Nacional".

Finalmente, se exigen explicaciones al Ejecutivo sobre si hubo "algún tipo de informe, documento, nota, investigación o comprobación de datos del CNI sobre Ábalos y su hijo Víctor".

También si el presidente del Gobierno "ordenó o sugirió la posibilidad de ofrecer lo que fuese necesario a Ábalos para mantener oculta determinada información que pudiera afectar a gestiones del Ejecutivo".

