Crisis de la coalición

Sumar insiste en cambiar el Gobierno y el programa, a días de la reunión con el PSOE: "Resistir es alimentar a Vox y morir sin dignidad"

Entre líneas En Sumar aseguran que, aunque se focalizan en "presionar" y no "en romper" el Gobierno, no cierran la puerta a ninguna opción, ya que "las amenazas tienes que estar en disposición de cumplirlas".

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la última sesión de control al Gobierno.
La crisis que atraviesa el Gobierno de coalición se mantiene y, pese a la negativa del PSOE a llevar a cabo las propuestas de Sumar, el movimiento liderado por Yolanda Díaz insiste en la necesidad de remodelar el Gobierno. Incluso va más allá y plantea hacer "un cambio político, programático y formal" para afrontar los escándalos de corrupción y acoso que asolan al PSOE.

Fuentes de Sumar han expresado en la copa de Navidad del partido, celebrada este miércoles, su preocupación ante el momento por la que está pasando el Gobierno. Aseguran que "no estamos en la misma situación que en julio" y que "el Gobierno está pasando el peor momento desde su origen".

A dos días de la reunión que van a mantener con la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, reprochan al PSOE su falta de acierto en la gestión de los escándalos y aseguran que seguir así "es garantía de alimentar a Vox". "Así no se llega a 2027", apuntan, en relación al objetivo de Pedro Sánchez de agotar la legislatura.

"Tienes la opción de convocar elecciones. Si no, tengo que gobernar. No puedo hacerlo resistiendo. Resistir es alimentar a Vox y morir sin dignidad", han exclamado, añadiendo que sería "morir de muy mala manera".

Desde la formación explican que todos los partidos que forman Sumar han mantenido un debate en el que han concluido que "estamos para cambiar las cosas, no para vivir algunas cosas".

Las amenazas hay que cumplirlas

En lo que respecta al próximo encuentro con los socialistas, valoran más reunirse con la parte de organización del partido, a que sea "a nivel ministerial". "Es algo más orgánico y de toma de contacto que de carácter decisorio", aprecian.

Ante la aparente tranquilidad de los socialistas sobre la continuidad del Gobierno, en Sumar aseguran que, aunque actualmente se focalizan en "presionar" y no "en romper", no cierran la puerta a ninguna opción, ya que "las amenazas tienes que estar en disposición de cumplirlas".

Para evitar una ruptura, tienen claro que hay que pasar por una remodelación y regeneración. "Cambiarlo todo para dirimir responsabilidades políticas y que haya un cambio performativo. Este impulso tiene que ser con agenda fuerte", aseveran. Desde Sumar, lo ven como la única alternativa para demostrar a la ciudadanía que hay un cambio.

Además, señalan que todos los dirigentes de la mayoría de investidura "están muy preocupados" y que, por lo tanto, se debe poner el acento "en la gravedad del momento" antes de que les arrase.

