Cerdán, sobre si sus compañeros de partido lo han abandonado: "Mejor solo que mal acompañado"

Santos Cerdán compareció ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' tras su salida de prisión, donde estuvo cinco meses debido a un informe de la UCO que lo vinculaba con una trama de corrupción. En su intervención, se acogió a su derecho a no declarar, alegando que se ha construido un relato falso en su contra. Cerdán, investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, respondió a las preguntas de los senadores. La citación se produce tras las detenciones de varios implicados en el caso, incluidos su socio en Servinabar. Además, Cerdán negó conocer la trama de corrupción en la SEPI y aseguró que dará la cara cuando sea necesario. Su esposa, Francisca Muñoz, no asistirá al interrogatorio por motivos de salud.

Santos Cerdán comparece ante la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Durante su primera intervención, el ex secretario de Organización del PSOE se ha acogido a su derecho a no declarar por consejo de su defensa en lo referido a la causa en la que se le investiga por parte del Tribunal Supremo, asegurando que se ha construido un relato que "es falso", y es que niega ser dueño de Servinabar. De esta forma, denuncia "una persecución propia de la Inquisición".

Un momento en el que también ha lanzado una 'pulla' contra sus compañeros de partido después de que María Caballero (UPN) le señalase que había llegado solo al Senado. "Le han dejado solo sus compañeros", ha apuntado. Una afirmación a la que él ha respondido de manera tajante que "mejor solo que mal acompañado".

Cerdán, a quien el Tribunal Supremo (TS) investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se ha sometido al interrogatorio de los senadores.

Se trata de la segunda ocasión en la que Santos Cerdán acude a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', ya que fue interrogado por este foro hace unos meses cuando estaba al frente de la secretaría de Organización del PSOE.

Cerdán acude a la Cámara Alta tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, con quienes habría liderado la supuesta trama corrupta, y unos días después de la confirmación de la apertura de juicio oral en el Tribunal Supremo para Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Tras la detención de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

La citación llega, asimismo, una semana después de las detenciones de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán en la empresa Servinabar, una compañía clave en el caso, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Precisamente, al ser preguntado sobre ella en el Senado, el ex secretario de Organización del PSOE ha querido salir en su defensa. Al ser preguntado sobre si le encargó frenar la investigación de la UCO se ha callado. "Se imagina muchas cosas pero no sabe. Monta una película sobre suposiciones en las que no aparezco en ningún sitio", ha señalado. Un momento en el que ha aprovechado para pedir que no llamen a Leire Díez fontanera. "Tiene un nombre", ha destacado.

De la misma forma, la semana pasada fueron detenidos el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la compañía, Roberto Roselli, en el marco de otra investigación de la Audiencia Nacional tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros del rescate del Gobierno a la empresa y al presunto blanqueo de fondos públicos y oro de Venezuela en varios países.

Este lunes, Santos Cerdán acudió a firmar por al juzgado de Tafalla (Pamplona) por segunda vez desde que saliera en prisión, tal y como le ordenó el juez que hiciera cada 15 días tras su puesta en libertad.

A la salida del juzgado, el exdirigente socialista dijo a los periodistas que no sabe nada de la presunta trama de corrupción en la SEPI y que dará la cara "cuando la tenga que dar".

En otro orden de asuntos, la esposa de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, no acudirá al interrogatorio ante la misma comisión, previsto para el 15 de diciembre, al haber alegado motivos de enfermedad ante los servicios de la Cámara Alta.

