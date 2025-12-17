La AN abre nueva pieza sobre los pagos en efectivo del PSOE y la declara secreta

Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025

El contexto Hace unos días, los socialistas tuvieron que entregar un 'pen drive' con todos los abonos en efectivo de la formación entre 2017 y 2024.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una pieza separada secreta con la documentación que el PSOE aportó sobre pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, trasladándola a la Fiscalía Anticorrupción. Esta acción se enmarca en la investigación del caso Koldo, con la pieza declarada secreta por un mes debido a la naturaleza del delito y la documentación reservada. El PSOE pidió el secreto para proteger información sensible y evitar su uso partidista. Anticorrupción debe ahora pronunciarse sobre el material, que busca esclarecer si los pagos fueron usados para blanquear dinero, con sospechas sobre su origen y justificación.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una pieza separada secreta con la documentación que aportó el PSOE sobre todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, y ha dado traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado que investiga la rama del caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional ha incluido la información que el partido remitió el martes en un 'pendrive' en una pieza separada y ha acordado declararla secreta durante, al menos, un mes, un plazo que podrá ir prorrogando.

Para acordar el secreto de la pieza, según explica el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 en un auto, ha tenido en cuenta "la especial naturaleza del delito que se investiga", el carácter de las diligencias de investigación o "el contenido de la documentación con carácter reservado" que ha aportado el partido.

Recuerda el magistrado que los datos sobre los pagos afectan a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el

secreto de la presente pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

El PSOE solicitó al magistrado que declarase estas pesquisas secretas ante la "honda preocupación" de que trascienda información sensible sobre el funcionamiento interno del partido y de que partidos como PP o Vox, también personados, puedan emplearla de forma partidista.

Ahora Anticorrupción deberá pronunciarse sobre la documentación remitida por el partido después de que el juez Moreno le haya dado traslado "para su conocimiento" y para que "informe lo que a su derecho convenga".

El material que el PSOE debía presentar, a petición de este magistrado tras solicitarlo la Fiscalía, era la relación de pagos en metálico entre 2017 y 2024 "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

El juez ya abrió una pieza separada para esclarecer si los pagos en efectivo del PSOE pudieron ser utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva. Lo hizo tras las sospechas que puso de manifiesto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros.

Ni estos magistrados ni la Fiscalía creen que haya quedado suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

Tras la declaración ante el juez del Supremo, en calidad de testigos, del exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente apuntó a "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y al origen de las cantidades en metálico, mientras que la Fiscalía ha señalado a una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

