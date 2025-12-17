Santos Cerdán, a Alfonso Gil (PSOE): "Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético"

El contexto El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, reprocha a su partido haber olvidado su presunción de inocencia y responde al senador Alfonso Gil tras el reproche ético recibido durante su comparecencia en la comisión Koldo.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha reaparecido este miércoles en el Senado por la trama Koldo apenas un mes después de abandonar la prisión de Soto del Real, donde pasó cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Durante su comparecencia, centrada en cargar contra la oposición y el Tribunal Supremo, Cerdán también ha lanzado una pulla contra sus antiguos compañeros del Partido Socialista. Lo hizo después de que la senadora María Caballero señalara que los parlamentarios del PSOE "le han dejado solo", a diferencia de lo que ocurría cuando ostentaba la Secretaría de Organización. "Mejor solo que mal acompañado", ha respondido el exdirigente socialista.

Pero eso no fue todo, Cerdán ha reprochado a sus antiguos compañeros de partido que, a su juicio, hayan olvidado su "presunción de inocencia", y ha lanzado un aviso directo al portavoz socialista en la comisión Koldo, el senador Alfonso Gil, que le había dirigido un reproche de carácter ético.

Gil había iniciado su turno denunciando que Santos Cerdán está siendo "utilizado como cuchillo en mantequilla contra el PSOE". A su juicio, el Partido Popular emplea su mayoría absoluta en la Cámara Alta para "pervertir" el funcionamiento de la comisión de investigación.

Tras señalar que hay "muchos militantes y muchos votantes defraudados con todo lo que está saliendo" y mostrar su respeto por "la legítima defensa y la presunción de inocencia", Gil ha rehusado hacer al compareciente "un reproche penal" pues eso, ha dicho, le corresponde a la Justicia.

De esta forma, la intervención socialista se ha limitado a un reproche de carácter ético al compareciente. "Pero sí me va a permitir que le haga un reproche ético, porque, a juzgar por todo lo que hemos conocido hay situaciones que la gente no entiende, que un militante socialista no entiende y que un votante socialista no entiende y, si seguimos abrazando esos principios y valores que acogemos cuando entramos en una 'casa del pueblo', al menos les debemos una explicación", ha soltado Gil.

Y ha concluido con una frase del que fuera secretario general del PSOE y ministro Alfredo Pérez Rubalcaba: "Si no vives como piensas, acabas pensando como vives".

Cerdán ha replicado agradeciéndole que haya mentado la presunción de inocencia, que según ha deslizado, le habían venido negando dirigentes del PSOE. "Yo simplemente me alegro de que vuelvan a repetir la presunción de inocencia, que se les ha olvidado durante muchas declaraciones que han hecho", se ha quejado el ex número dos socialista, antes de pedir a sus excompañeros que "abran los ojos".

Y dirigiéndose a su antiguo compañero de partido, le devolvió el reproche con una pregunta directa: "Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético".

