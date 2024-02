José Luis Ábalos ha vivido su última jornada como diputado del PSOE antes de pasar a formar parte del Grupo Mixto. Durante su comparecencia, el exministro ha lanzado una serie de reproches a la formación socialista, que ya ha abierto un expediente de baja cautelar.

Durante su comparecencia de despedida, Ábalos ha dicho sentirse como "un mero peón" dentro de "una lucha política sin reglas". "Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás. Me enfrento a todo el poder político, de una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo", ha lamentado.

Ábalos critica esa lucha política que se fundamenta, dice, en "la eliminación de cualquiera y de cualquier modo". Desde el PSOE han dejado claro que su voluntad era que dejase su escaño, un Ábalos que ha defendido que no está "acusado de nada".

El 'caso Koldo' implica al que fuera su asesor, Koldo García, en una trama de comisiones ilícitas en la venta de mascarillas, 'mordidas' logradas a través de contratos de compra urgente de mascarillas durante la pandemia.