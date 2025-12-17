Las indignación de Elisa Mouliaá tras conocerse que la Fiscalía no acusará a Errejón por abusos sexuales: "Se les están acumulando procedimientos y se quieren echar para atrás"

"Es un claro blanqueamiento a una persona porque se les están acumulando procedimientos y escándalos y se quieren echar para atrás", ha dicho la actriz sobre la Fiscalía después que haya pedido el archivo de la causa. Y sobre en qué beneficia al Gobierno ha afirmado que cree "que se han gastado mucho dinero en este personaje y lo quieren seguir utilizando para tertulias".

La actriz Elisa Mouliaá se ha pronunciado indignada la tarde de este miércoles tras conocer que la Fiscalía de Madrid no acusará al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por abusos sexuales continuados y ha pedido el archivo de la causa.

"A mí lo que me parece sorprendente es que se echen para atrás en un caso en el que indicios, claro que hay, pruebas, hay suficientes porque si no el juez no le hubiera procesado. Hay mensajes cotejados de esos días, hay mensajes posteriores, ha declarado mi psicólogo a quien se lo conté. Las periciales están a mi favor", ha relatado la intérprete.

A continuación, ha señalado que el hecho de "que justo la Fiscalía se eche para atrás" les "parece bastante sorprendente". "Soy la primera a la que le duele todo lo que le está pasando a la izquierda, pero más me duele que en un caso así, en el que ha habido tres delitos de agresión continuada, pues se echen para atrás y decidan no acusar", ha recalcado.

"Es un claro blanqueamiento a una persona porque se les están acumulando procedimientos y escándalos y se quieren echar para atrás", ha dicho sobre la decisión de la Fiscalía. A lo que ha añadido que le "parece sorprendente, impactante y realmente duele".

La Fiscalía da "plena veracidad" a la declaración de Mouliaá, que se sintiera "cohibida" y que "en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló". Sobre esto también se ha pronunciado la actriz dejando claro que ella "no quería tener sexo con esa persona", con la que "no quería absolutamente nada".

"Si eso hubiese sido así el tío no me hubiera llevado a una habitación, porque yo se lo expresé claramente en el ascensor, le dije que estaba yendo demasiado rápido, luego me lleva a una habitación y si hubiera querido habría pasado algo, pero le detuve. Yo le paré, se lo hice saber. Y luego ya yo no recuerdo salir de esa fiesta", ha contado, y ha asegurado que esto "va acompañado de testimonio de mujeres a las que sí les ha puesto algo en la copa". "Somos muchas las afectadas", ha insistido mientras repetía que no es la única.

Ante el supuesto de que la Fiscalía haya actuado por motivaciones política, Cristina Prado ha preguntado a Mouliaá qué ganaría, ante lo que ha repetido que "para quitarse procedimientos de encima". "Se les están acumulando los procedimientos y quizás lo único que quieren es quitárselos de encima. Y en cuanto antes esto salga mejor", ha repetido.

Y sobre la pregunta de en qué beneficia al Gobierno y al PSOE que Errejón se "vaya de rositas", ha dicho: "Yo creo que se han gastado mucho dinero en este personaje y lo quieren seguir utilizando para tertulias y yo creo que esto es algo que les beneficia".

"Si ahora la Fiscalía no quiere acusar yo creo que es precisamente para ser cautos y para seguir blanqueando a esta persona como se está haciendo desde el minutos uno", ha agregado.

