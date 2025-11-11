Mazón comparece en Les Corts, en directo | Carlos Mazón declara en la comisión tras desvelarse sus llamadas con Pradas

Así será la comparecencia El mecanismo fijado para estas comparecencias es que primero hablan los grupos de menos a más representación (Vox, Compromís, PSPV y PP) durante tres minutos cada uno para hacer preguntas, el compareciente responde conjuntamente durante 15 minutos, hay un nuevo turno de preguntas de seis minutos por grupo, y cierra el compareciente durante seis minutos. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La comparecencia de Mazón, a partir de las 16:00 horas La reunión de esta comisión de investigación, en la que hasta ahora solo han comparecido expertos, está prevista a las cuatro de la tarde, y comenzará con la advertencia de la presidenta, Míriam Turiel (Vox), de la obligación de dar información "veraz" y de que si se niega a responder a lo que le planteen puede incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Críticas de unos y de otros Compromís ha acusado al PP de usar esta comisión "a conveniencia" de Mazón y ha reprochado que este acuda antes que las víctimas, que ya han hablado en Europa, en la comisión de investigación del Congreso o con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero todavía no han podido hacerlo en Les Corts ni les ha recibido el president. El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca -uno de los nombres que más suenan como posible relevo de Mazón al frente de la Generalitat-, ha criticado que no hayan querido venir a esta comisión quienes estaban citados inicialmente -Pedro Sánchez, tres ministros, la exministra Teresa Ribera y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé- y ha acusado a la oposición de "usar el dolor de las víctimas" y no "querer saber qué paso realmente" en la DANA. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El PSPV pide que Mazón "diga la verdad" Los socialistas han pedido que acuda con la factura del restaurante El Ventorro, donde comió el día de la DANA, y con el registro de sus llamadas emitido por la compañía telefónica, y "que diga la verdad", como tiene obligación de hacer en una comisión de investigación, pues se reservan "acciones legales" si detectan "contradicciones" con sus palabras y la instrucción judicial. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo