Última hora
Mazón comparece en Les Corts, en directo | Carlos Mazón declara en la comisión tras desvelarse sus llamadas con Pradas
Los detalles El president en funciones de la Generalitat Valenciana acude a la comisión de investigación sobre la DANA de Les Corts Valencianes inmerso -de nuevo- en la polémica tras desvelarse la declaración de Vilaplana ante la jueza y el contenido de sus llamadas con Salomé Pradas aquel 29 de octubre.
Así será la comparecencia
El mecanismo fijado para estas comparecencias es que primero hablan los grupos de menos a más representación (Vox, Compromís, PSPV y PP) durante tres minutos cada uno para hacer preguntas, el compareciente responde conjuntamente durante 15 minutos, hay un nuevo turno de preguntas de seis minutos por grupo, y cierra el compareciente durante seis minutos.
La comparecencia de Mazón, a partir de las 16:00 horas
La reunión de esta comisión de investigación, en la que hasta ahora solo han comparecido expertos, está prevista a las cuatro de la tarde, y comenzará con la advertencia de la presidenta, Míriam Turiel (Vox), de la obligación de dar información "veraz" y de que si se niega a responder a lo que le planteen puede incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.
Críticas de unos y de otros
Compromís ha acusado al PP de usar esta comisión "a conveniencia" de Mazón y ha reprochado que este acuda antes que las víctimas, que ya han hablado en Europa, en la comisión de investigación del Congreso o con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero todavía no han podido hacerlo en Les Corts ni les ha recibido el president. El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca -uno de los nombres que más suenan como posible relevo de Mazón al frente de la Generalitat-, ha criticado que no hayan querido venir a esta comisión quienes estaban citados inicialmente -Pedro Sánchez, tres ministros, la exministra Teresa Ribera y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé- y ha acusado a la oposición de "usar el dolor de las víctimas" y no "querer saber qué paso realmente" en la DANA.
El PSPV pide que Mazón "diga la verdad"
Los socialistas han pedido que acuda con la factura del restaurante El Ventorro, donde comió el día de la DANA, y con el registro de sus llamadas emitido por la compañía telefónica, y "que diga la verdad", como tiene obligación de hacer en una comisión de investigación, pues se reservan "acciones legales" si detectan "contradicciones" con sus palabras y la instrucción judicial.
Mazón comparece en la comisión de la DANA acorralado por una verdad que se va abriendo paso
El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparece este martes por la tarde en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes, ocho días después de que anunciara su dimisión y mientras todavía no se ha designado a la persona que le relevará al frente del Gobierno valenciano. La comparecencia de Mazón, que el PP y Vox acordaron en el plan de trabajo de la comisión y que el president pidió la semana pasada que se incluyera en el orden del día de este martes, supondrá su primera declaración pública desde que comunicara su renuncia.