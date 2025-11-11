Las cuatro incógnitas que Mazón debe resolver en Les Corts: qué era "lo de la foto" y por qué no interrumpió su comida

¿Por qué es importante? Después de más de un año cambiando de versión sobre lo ocurrido el fatídico 29 de octubre, Mazón comparece en Les Corts con la obligación de decir la verdad en una sala en la que no estarán las víctima de la DANA.

Carlos Mazón enfrenta una crucial comparecencia en Les Corts sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, donde fallecieron 229 personas. Tras anunciar su dimisión, Mazón rompe su silencio para aclarar las incógnitas que aún persisten. Las familias de las víctimas, aunque no podrán ingresar a la sala, esperan respuestas sobre cuatro cuestiones clave: su inactividad durante 37 minutos críticos, la gestión del ES-Alert, su prolongada estancia en el restaurante El Ventorro, y el misterioso evento fotográfico al que se refería. Estas dudas, sin resolver durante un año, buscan arrojar luz sobre su actuación.

Mazón rompe su silencio ocho días después de anunciar su dimisión, ocho días sin abrir la boca públicamente, preparando una comparecencia que él mismo solicitó para un 11 de noviembre en el que las familias de las víctimas de la DANA tienen muchas esperanzas puestas. Eso sí, tendrán que ver la declaración desde fuera de la sala, ya que se les ha dejado fuera con la excusa de que tienen que entrar los seis asesores de Mazón.

Ante esta comparecencia cabe recordar las cuatro grandes preguntas que rodean a Mazón y que todavía no han sido resueltas. La primera es que hizo en esa hora 'en negro' durante la gestión de la DANA. Mazón no habló con nadie desde las 18:57 hasta las 19:34 horas, cuando retomó las comunicaciones. Antes, 37 minutos de silencio total, un lapso de tiempo en el que Salomé Pradas le llamó dos veces sin obtener respuesta.

La segunda pregunta que cabe hacerse es cómo se gestionó el envío del ES-Alert. Según pudo saber en exclusiva laSexta, Pradas anunció a Mazón que iban a mandar la alerta móvil a las 19:43, ante el "riesgo de colapso" de la presa de Forata. A las 19:44 es cuando Mazón llama a su directora general de protocolo para pedirle un coche para ir, al fin, al CECOPI.

¿Por qué no interrumpió su comida en El Ventorro pese a conocer la situación que se vivía en Valencia? Esa es la tercera pregunta que los grupos harán a Mazón, que no se marchó del restaurante entre las 18:30 y las 18:45. Se fue tranquilamente del local acompañado de Maribel Vilaplana, con quien estuvo hablando de fútbol.

Por último, Mazón tendrá que contestar sobre uno de los detalles que conocimos también este lunes con la transcripción de la declaración de Vilaplana, que dijo que le estaban llamando por teléfono para "lo de siempre, por lo de la foto". Todavía no sabemos qué supuesta foto tenía que hacerse Mazón aquel día, algo que Vilaplana interpretó como un evento "en el que querían que Mazón estuviera y decidió no estar".

"Lo recuerda porque ahí hubo otro rifirrafe, en el que ella le dijo 'os habéis vuelto influencers, tenéis una obsesión por los TikToks y por Instagram', ella entendió que querían que estuviera en algún sitio y él no quiere ir o cree que no tiene que ir", recoge el texto.

Son las dudas que Mazón tiene que responder, dudas que llevan un año sin ser resueltas y detalles que se van conociendo a cuentagotas de una comida y de un registro de llamadas que poco a poco arrojan luz frente a las sombras de Mazón.

