Rosa Álvarez, sobre la declaración de Mazón en Les Corts: "Ha cometido un delito, porque no ha dicho ni una sola verdad"

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA ha reaccionado en 'Más Vale Tarde' a la declaración de Carlos Mazón en Les Corts.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha atendido a los micrófonos de 'Más Vale Tarde' tras la declaración de Carlos Mazón en Les Corts. Sobre la misma, Álvarez ha señalado que el president de la Generalitat Valenciana "ha cometido un delito, porque no ha dicho ni una sola verdad". "Precisamente por eso le hacían falta los seis asesores, cinco de los cuales estaban sentados donde tendríamos que haber estado sentados los familiares de las víctimas", ha añadido.

Del mismo modo, ha expuesto que, durante su declaración, a Mazón le ha faltado responsabilizar "también a las víctimas, por no saber autoprotegerse", al tiempo que le ha acusado de ser "la víctima número 230, porque el victimario se victimiza cada vez más".

Asimismo, Álvarez ha incidido en el hecho del tamaño de la sala escogida y ha asegurado que quienes han organizado la declaración "podrían haber habilitado cualquier sala pequeña". No obstante, ha aclarado que no han llamado a Les Corts para pedir una sala más grande "porque no nos iban a hacer caso". Igualmente, ha recordado que el palacio presidencial se puso en contacto con la asociación para comunicarles que "los cinco asientos que les correspondían a las víctimas iban a ser utilizados por los asesores".

"Ellos son los que siempre dicen que tenemos las puertas abiertas, los brazos abiertos, las manos abiertas, no sé cuántas puertas abiertas, pero la verdad es que siempre hemos tenido todo cerrado", ha agregado Álvarez en referencia a la Generalitat.

Por otra parte, se ha pronunciado sobre las palabras del portavoz del PP en la comisión de Les Corts, Fernando Pastor, quien ha acusado al Gobierno de dividir a los familiares de las víctimas durante el funeral de Estado por la DANA en "víctimas VIP y víctimas de graderío". Álvarez ha señalado que "las víctimas, el agua y la negligencia no han hecho diferencias a ningún tipo de víctima", al tiempo que ha agregado que en su asociación "hay víctimas que les han votado, que no les han votado, que ni siquiera han llegado a votar porque no tenían la edad". "Es que me parece tan absurdo", ha concluido.

