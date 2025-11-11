Enfado monumental de la oposición con Mazón y su "discurso preparado" en la comisión de Les Corts: "Eres un peligro público"

Los detalles Tras un discurso de 23 minutos en Les Corts, Carlos Mazón se escudó en que "si hubiese sabido la magnitud de la tragedia, su agenda habría sido otra" y cargó contra otras administraciones. Sus palabras desataron una réplica demoledora de la oposición.

Durante la Comisión de Investigación de la DANA en las Cortes Valencianas, Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, fue acusado de eludir responsabilidades y de utilizar un discurso preparado de 23 minutos para victimizarse. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, criticó a Mazón por no actuar adecuadamente durante la emergencia y lo calificó como "un peligro público". Baldoví también cuestionó el nombramiento de Salomé Pradas como consellera de Emergencias, señalando su falta de experiencia. José Muñoz, del PSOE, reprochó a Mazón su falta de liderazgo y lo acusó de no asumir responsabilidades, sugiriendo que su actitud fue perjudicial para las víctimas. Ambos portavoces exigieron explicaciones y una comparecencia ante la justicia.

Durante la Comisión de Investigación de la DANA en las Cortes Valencianas, Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, ha pronunciado un discurso en el que, fiel a su estilo, se presentó como víctima: "Si hubiese sabido la magnitud de la tragedia, mi agenda habría sido diferente". Además, lanzó críticas hacia otras administraciones: afeó al Gobierno por no comparecer en Les Corts y aseguró: "Mi deber era trabajar para que la Comunidad recuperara la normalidad; vinculé mi futuro a la reconstrucción, pero encontré falta de voluntad en otras administraciones".

Su intervención, un discurso de 23 minutos leído, ha provocado una réplica inmediata y sin matices de la oposición. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, abrió su intervención calificando a Mazón como "un tipo sin conciencia" y denunciando que "lo que acabas de hacer es una burla a las víctimas y a esta comisión".

Baldoví ha cuestionado directamente al president en funciones: "¿Puede dormir por las noches? ¿Dónde estabas desde las 18:45 hasta las 20:00? ¿Por qué no te levantaste de la sobremesa sabiendo que Utiel estaba inundada? ¿Por qué no pediste el nivel 3 de Emergencia?".

El portavoz ha acusado a Mazón de eludir responsabilidades: "Vienes a contestar, no a dar un discurso preparado de 23 minutos. Lo único que estás haciendo es excusarte", ha señalado, antes de insistir: "Solo vienes a buscar las culpas de los otros. ¿Qué president está perfectamente informado de lo que está pasando en Utiel y se queda comiendo? ¿Qué clase de president? Lo único que has dicho son excusas, excusas y excusas".

Baldoví ha devuelto además la acusación de Mazón, que había señalado a PSOE y Compromís de utilizar políticamente a las víctimas: "Cuando salgamos, vamos a preguntar a las víctimas si las estamos utilizando", ha retado.

La intervención ha subido de tono cuando el portavoz de Compromís ha afirmado: "Un presidente que sabe que su pueblo se está ahogando y no se levanta de la mesa ni se va pitando, que no lo suspende todo para intentar hacer lo que sea por su pueblo, es un peligro público".

Baldoví también ha cuestionado por qué Mazón nombró a Salomé Pradas como consellera responsable de Emergencias, recordando que la propia exconsejera declaró ante la jueza que "no tenía méritos ni experiencia".

Al terminar su turno, el portavoz ha exigido que Mazón comparezca ante la jueza que investiga lo ocurrido durante la DANA: "Si tienes respeto a las víctimas, ve a Catarroja y cuenta la verdad, no un discurso de 23 minutos que te han preparado".

"Dices tener la mano tendida a las víctimas, pero la tienes abierta de los bofetones que les has dado"

El socialista José Muñoz ha seguido la misma línea. Le reprochó haber llegado con "un guion preparado" y haber dicho que "tenía poco que aportar a la Emergencia". Sarcástico, ha zanjado: "No estás aquí de Erasmus".

Muñoz ha preguntado algo que hasta ahora Mazón sigue sin aclarar: "¿Por qué has dimitido? No lo entiendo. Si lo has hecho todo estupendamente… No eres una víctima, las víctimas están afuera".

Visiblemente afectado, el diputado ha ido al centro de la cuestión: "Es indigno lo que acabas de hacer en esta comisión, que seas incapaz de asumir cualquier responsabilidad. ¿No nos vas a decir qué hiciste durante esos 37 minutos? ¿Te vas a ir así dejando a la gente con este dolor?".

También ha apuntado al problema central: la ausencia de liderazgo. "Si el president no está en la alerta, puedes poner mil niveles de alerta, pero el problema es que no estuviste al frente de la emergencia".

Muñoz ha cuestionado la actitud del president en funciones hacia las víctimas: "Dices que tienes la mano tendida con las víctimas, pero no la tienes tendida, la tienes abierta de los bofetones que les has dado".

Y ha cerrado su intervención con mucho dolor: "Hubiese preferido que ese día estuvieras incomunicado; es triste, pero lo hubiese preferido por la actitud que tuviste. Lo bloqueaste todo".

