Ahora

En la Comunitat Valenciana

Pérez Llorca, el candidato de transición elegido por Feijóo para relevar a Mazón como president

Los detalles Según ha podido saber laSexta, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido en la mañana de este martes una última conversación telefónica con Juan Francisco Pérez Llorca.

Imagen de archivo del síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez LlorcaImagen de archivo del síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez LlorcaAgencia EFE

Juan Francisco Pérez Llorca será el nuevo candidato del PP en la Comunitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. Según ha podido saber laSexta, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido en la mañana de este martes una última conversación telefónica con Juan Francisco Pérez Llorca.

En dicha conversación, Alberto Núñez Feijóo ha comunicado a Pérez Llorca su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días para "dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible".

Además, Miguel Tellado ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios. El PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos con representación en Les Corts.

Noticia en ampliación...

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón comparece en Les Corts, en directo | Carlos Mazón declara en la comisión tras desvelarse sus llamadas con Pradas
  2. Juicio al fiscal general, en directo | Hablan más periodistas que informaron sobre el correo filtrado del novio de Ayuso
  3. El PP vota contra el objetivo de reducción de emisiones en Europa mientras negocia con Vox en España
  4. La Conferencia Episcopal muestra su "dolor" ante el caso de abusos del obispo de Cádiz y da "verosimilitud" a la denuncia
  5. Alcaldes contra presidentes: la historia de los líderes locales que se atrevieron a desafiar al poder
  6. La borrasca Claudia pone a cuatro comunidades en alerta por viento, lluvias intensas y olas de hasta seis metros