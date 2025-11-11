Pérez Llorca, el candidato de transición elegido por Feijóo para relevar a Mazón como president

Imagen de archivo del síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca

Juan Francisco Pérez Llorca será el nuevo candidato del PP en la Comunitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. Según ha podido saber laSexta, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido en la mañana de este martes una última conversación telefónica con Juan Francisco Pérez Llorca.

En dicha conversación, Alberto Núñez Feijóo ha comunicado a Pérez Llorca su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días para "dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible".

Además, Miguel Tellado ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios. El PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos con representación en Les Corts.

