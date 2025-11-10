Exclusiva laSexta: Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro

Los detalles laSexta ha tenido acceso al contenido de algunas de las llamadas que recibió Carlos Mazón el 29 de octubre. En una de ellas, Salomé Pradas le dijo que Utiel estaba inundado y que la UME no podía llegar, según confirman a laSexta fuentes de las partes personadas en la causa.

Carlos Mazón conocía la situación por la que pasaba Utiel estando en El Ventorro. Según ha podido saber laSexta a través de fuentes de las partes personadas en la causa de la DANA del 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas llama a las 17:37 horas para trasladarle que había gente en los tejados de Utiel, que estaba todo inundado y que la UME no podía acceder.

Pasadas las 18:00 horas, Mazón siguió recibiendo llamadas en las que le alertaron de cómo estaba evolucionando la situación. Pese a conocer esta información, Carlos Mazón no pidió su coche para ir al Cecopi hasta las 19:44 horas. Toda la información, a partir de las 17:15 horas en Más Vale Tarde.

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana no se levantó hasta dos horas después de la mesa de El Ventorro. Cinco minutos más tarde de recibir la primera llamada de Salomé Pradas, Mazón llama a Vicente Mompó y le pide el teléfono de Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, algo que el propio Mompó confirmó ante la jueza de la DANA. Pese a pedir el teléfono, no llamó al alcalde.

Noticia en ampliación.

