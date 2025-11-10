PP y Vox prohíben a víctimas de la DANA ir a la declaración de Mazón porque este lleva seis asesores y no caben

El contexto Carlos Mazón comparecerá en la comisión de investigación de la DANA en Les Corts. Una declaración que se produce a petición propia del todavía presidente en funciones.

Carlos Mazón comparecerá este martes en la comisión de investigación de la DANA en Les Corts Valencianes, tras solicitarlo a petición propia. El presidente en funciones renunció al plazo mínimo de tres días para ser citado, mostrando su intención de informar sobre las acciones de la Generalitat para la recuperación de las zonas afectadas por la riada. El PSPV-PSOE había solicitado la presencia de víctimas, pero PP y Vox lo negaron alegando falta de espacio, ya que Mazón llevará seis asesores. La presidencia de Les Corts autorizó el uso de la Sala Vinatea para que más personas puedan seguir la sesión.

Sin embargo, los socialistas han denunciado que PP y Vox han negado la presencia de estas personas alegando falta de espacio porque Mazón va a llevar a seis asesores.

"No es posible atender su solicitud habida cuenta de que deberá prevalecer la petición de los altos cargos de la administración de la Generalitat, así como de los miembros de los gabinetes de las consellerias", han especificado, aclarando que existen solo cinco plazas disponibles para la asistencia de visitantes y debe "aplicarse lo dispuesto en esta Resolución de Presidencia de Carácter General".

En este punto, han señalado que la presidencia de Les Corts ha autorizado el uso de la Sala Vinatea para que "puedan seguir el desarrollo de la comisión las personas que no pueden asistir a la sesión dentro de la sala de comisiones", siempre que lo hayan solicitado por registro de entrada hasta las 10:00 horas del día 11 de noviembre.

Mazón solicitó comparecer a petición propia

El presidente en funciones solictó comparecer a petición propia en la comisión de la DANA de Les Corts el 11 de noviembre. "Habiendo tenido conocimiento de la convocatoria de la sesión de la comisión de investigación para el próximo día 11 de noviembre, martes, y de conformidad con el artículo 172 del Reglamento de Les Corts solicito comparecer en la sesión señalada", expresó en el escrito presentado.

Un documento en el que señaló que con esto renuncia a la garantía de ser citado "con un plazo mínimo tres días". De esta forma, Mazón expresó, dos días después de anunciar su dimisión, su deseo de comparecer "para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos" que constituyen el órgano.

