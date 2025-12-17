Día histórico para el aborto en la Eurocámara: los eurodiputados apoyan una iniciativa para garantizar este derecho de las mujeres en toda la UE

Los detalles La iniciativa ciudadana ha salido adelante gracias a 358 votos a favor, frente a los 202 en contra y las 79 abstenciones.

El Parlamento Europeo ha respaldado una iniciativa ciudadana para garantizar el derecho al aborto seguro en toda la Unión Europea, en respuesta a la amenaza de la ultraderecha sobre derechos fundamentales. La votación resultó en 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones. Este avance es especialmente significativo para países donde el aborto está casi prohibido, como Malta y Polonia. La iniciativa propone crear un fondo para financiar tratamientos médicos, dado que la competencia no es europea, pero puede ayudar a garantizar este derecho. La Comisión Europea tiene hasta marzo de 2026 para decidir si adoptará medidas al respecto.

La ola ultra derechista amenaza derechos tan fundamentales como el de las mujeres a abortar. Por eso es importante lo que ha votado este miércoles el Parlamento Europeo. La Eurocámara ha dado su apoyo a una iniciativa ciudadana para garantizar el derecho al aborto seguro en toda la Unión Europea (UE). Mientras que los 'populares' europeos han votado mayoritariamente sí, la facción española del Partido Popular (PP) ha votado masivamente no.

Alegría y emoción en la Eurocámara tras lograr este hito en favor del derecho a las mujeres de interrumpir el embarazo. Se trata de una iniciativa ciudadana que dice sí al aborto seguro y accesible dentro de la UE. En concreto, lo ha hecho con 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones.

Una salida hacia adelante que convierte la jornada de este miércoles en un día histórico para las mujeres, sobre todo en países donde el aborto está prácticamente prohibido como Malta o Polonia. "Es el mayor triunfo que podría imaginar para fin de año. ¡Un regalo fantástico!", ha celebrado el abogado y oficial de defenda de la Fundación Federal para la Mujer y la Planificación Familiar, Mateusz Biezunki.

Para se exactos, la iniciativa busca crear un fondo con el que financiar los tratamientos médicos necesarios, porque aunque la competencia no es europea, sí pueden ayudar a garantizar este derecho, puesto que en países como Croacia o Italia, en pleno siglo XXI, sigue siendo muy difícil abortar.

Un derecho que buscan socavar las formaciones más conservadoras que este miércoles han votado en contra. Entre ellas, prácticamente todo el PP español, salvo cuatro de sus eurodiputados que han optado por votar la abstención. Ahora, la Comisión Europea tiene hasta marzo de 2026 para comunicar si planea adoptar alguna medida -legislativa o no- y justificar su decisión.

