Sánchez admite que "el feminismo da lecciones todos los días" tras el escándalo de Paco Salazar

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este martes en el acto conmemorativo por el centenario del fundador del PSOE y UGT, Pablo Iglesias Posse.

¿Por qué es importante? Si bien este fin de semana el presidente del Gobierno había reconocido ante algunos periodistas que hubo un fallo de celeridad a la hora de investigar las denuncias anónimos, esta es la primera ocasión en la que habla sobre el asunto ante las cámaras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado públicamente por primera vez la crisis del caso Paco Salazar, acusado de presunto acoso sexual. Sánchez, también secretario general del PSOE, enfatizó que el feminismo ofrece lecciones diarias y destacó que el partido ha pedido perdón y actuado en consecuencia. Durante un acto con UGT, Sánchez criticó a la oposición, subrayando que la izquierda actúa tras recibir estas lecciones. Admitió un error en la demora de contactar a las denunciantes, pero aseguró que Salazar fue apartado en julio tras conocerse los testimonios. Además, se ha cesado a Antonio Hernández por encubrir a Salazar. El PSOE prepara un informe contundente y lamenta el uso del escándalo para debilitar a Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado de forma pública y por primera vez sobre la crisis generada por el caso Paco Salazar, al que compañeras de formación lo señalan por presunto acoso sexual. Respecto a ello, el también secretario general del PSOE ha señalado que el feminismo les da lecciones "todos los días", al tiempo que ha subrayado que ya han pedido perdón y actuado en consecuencia.

"El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero", ha señalado Sánchez, sin hacer mención directa a las denuncias que acusan al que fuera asesor en Moncloa y dirigente de la Ejecutiva Federal socialista. Entonces, el presidente Sánchez ha aprovechado para cargar contra la oposición destacando que "la gran diferencia entre la derecha y la izquierda" es que cuando ellos reciben "esas lecciones" piden perdón y actuan "en consecuencia".

Sánchez ha hecho estas declaraciones durante un acto organizado en colaboración con UGT en conmemoración del histórico socialista Pablo Iglesias y tras las críticas por la gestión de las denuncias anónimas en el seno de la formación. De hecho, la formación no se puso en contacto con las víctimas hasta cinco meses después de que las denunciantes recurriesen al canal interno de Ferraz.

Ya este sábado Sánchez asumió "en primera persona" el error por la demora en contactar con las denunciantes en una conversación informal con los periodistas en el Congreso de los Diputados durante el acto de conmemoración de la Constitución, pero esta ha sido la primera vez que se ha referido al caso públicamente en una declaración ante las cámaras.

El Gobierno y el PSOE han defendido que apartaron a Salazar de inmediato, el pasado mes de julio, una vez conocieron los primeros testimonios de mujeres a su cargo en Moncloa, que describían comportamientos inadecuados. Además, este martes se ha ratificado el cese a Antonio Hernández, que fue su 'número dos' en Presidencia del Gobierno ante una nueva información que le sitúa como encubridor de Salazar.

Sin ir más lejos, según han señalado fuentes del Gobierno y del PSOE a laSexta, la formación ya prepara un informe "contundente" contra Salazar. Después de ello, se volverán a reunir las secretarias de Igualdad. Asimismo, estas misma fuentes han lamentado que haya socialistas utilizando el escándalo de Salazar para"ajustar cuentas con el pasado y debilitar a Sánchez".

