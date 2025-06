La conversación entre Ábalos y Koldo sobre "su fin de semana secreto" con mujeres: "La Carlota se enrolla que te cagas"

Entre las muchas ocupaciones de Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos también había cabida para las conversaciones sobre mujeres y no en los términos más respetuosos. El exsocialista y su entonces asesor hablaban de algunas de las fiestas y encuentros de los que disfrutaban en una época en la que supuestamente su principal tarea en el día a día era el cobro de comisiones ilegales.

Precisamente, la investigación de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil que llevaba este jueves a la dimisión del ya exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán recoge una serie de conversaciones en las que se pueden encontrar algún que otro chascarrillo. No así el informe final, donde este tipo de charlas no están transcritas por su irrelevancia para el caso, aunque sí dan muestra del comportamiento de ambos investigados con las mujeres.

En los audios, a los que ha tenido acceso laSexta, ambos no dudan en comentar 'jugadas' sobre un presunto "fin de semana secreto" con mujeres. En una de las charlas, Koldo y Ábalos discuten sobre buscar un lugar "discreto" donde encontrarse, aparentemente, con chicas. "Si vienen estas hay que buscar un sitio...", sentencia Ábalos después de que Koldo le replique que la zona por la que deben a acudir "son carreteras nacionales".

La cosa no queda ahí. En otro momento, Koldo le comenta a Ábalos que si las chicas con las que van a quedar son "de aquí" ya sabe quiénes serán y comienzan a elegir con cuál se quedarán. "Tienes a la Ariadna, que está recién... ya está bien, ya está perfecta", le dice Koldo al exministro, que a su vez pregunta por "la colombiana". Entonces, Koldo pregunta por "la otra". "La otra también, era para que cambiaras tú, pero a ti te gusta más Ariadna", contesta Koldo.

"O Ariadna y Carlota y a tomar por culo"

"Bueno, la Carlota te enrolla que te cagas", le dice entonces Ábalos, a lo que Koldo le dice que elija a quien quiera. "O Ariadna y Carlota y a tomar por culo", espeta. El exministro le dice que quiere "conocer a alguna nueva" y su exasesor le informa de que preguntará.

En otra parte de esta grabación, se ve como Ábalos y Koldo comentan cómo poner una excusa a la mujer del exministro para que no sepa dónde van. "Oye por cierto, tu mujer, le he dicho que el jueves te lleva Eduardo y me ha dicho: 'No, no, va conmigo el jueves al mediodía", avisa Koldo, que explica que le ha contado a que el exministro tiene un "almuerzo inevitable". "Bueno, que es un desayuno allí con prensa y demás. Ha dicho: '¿Otra vez Alfredo?'. Es que lo tiene agobiado", le explica el exasesor.