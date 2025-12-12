El PSOE bloquea a Paco Salazar para volver a ser militante por los casos de acoso y abre expediente informativo a Antonio Hernández y Javier Izquierdo

El contexto En una comparecencia en Ferraz, Torró ha dado a conocer las conclusiones del informe del PSOE sobre las denuncias de mujeres contra el exasesor de Moncloa, Paco Salazar.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha anunciado el bloqueo de Paco Salazar para volver a ser militante y la apertura de un expediente informativo a Antonio Hernández y Javier Izquierdo. Torró se ha disculpado con las mujeres que denunciaron acoso por parte de Salazar, reconociendo fallos en la comunicación. Aseguró que faltar al respeto a las mujeres es incompatible con ser socialista y prometió mejorar la respuesta del partido. Aunque el PSOE no recibió denuncias previas, tomó medidas inmediatas tras conocer las acusaciones. Sin embargo, fuentes de laSexta sugieren que el partido intentó encubrir el caso.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha anunciado este viernes que la formación ha bloqueado a Paco Salazar para volver a ser militante. Además, ha comunicado que han abierto un expediente informativo a Antonio Hernández y a Javier Izquierdo, pese a que sobre este último ha asegurado que el PSOE no ha recibido denuncias.

Así lo ha indicado Torró en una comparecencia en Ferraz donde ha dado a conocer las conclusiones del informe del PSOE sobre las denuncias de mujeres contra el exasesor de Moncloa, Paco Salazar. Una comparecencia en la que ha comenzado dirigiéndose a las mujeres que presentaron las denuncias por acoso.

De esta manera, ha reiterado "las disculpas en nombre del PSOE y el mío por no haber estado a la altura". "Se ha fallado en la comunicación con ellas. Quiero darles las gracias por su valentía y haber roto el silencio. Ese valor merece una respuesta en consecuencia", ha añadido.

Así, Torró ha asegurado que "faltar al respeto a las mujeres y los comentarios machistas es incompatible con ser socialista. Este partido no es así". Por eso, ha dicho, "asumo el compromiso de solventar los fallos para que ninguna otra mujer sienta dudas sobre su garantía".

El PSOE niega haber encubierto el acoso sexual de Salazar

La secretaria de Organización del PSOE ha comentado que la noche anterior al Comité Federal del partido cuando eldiario.es publicó la información sobre las denuncias contra Salazar fueron conscientes de esas "acusaciones gravísimas e incompatibles con estas siglas y la trayectoria de este partido". Hasta ese momento, ha defendido, "no se había recibido ninguna denuncia o queja" y ha insistido en que tomaron una "decisión política inmediata", que Salazar no entrara a formar parte de la Ejecutiva.

No es hasta el 1 de diciembre cuando, otra vez por una información periodística, conocieron que se estaban produciendo deficiencias en la comunicación y el acceso de las denunciantes a su expediente. "El órgano ha estado trabajando desde el momento en que se recibieron las denuncias. Bajo ningún concepto las denuncias se borraron", ha dicho.

"Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de encubrir ni tapar ningún caso. Ninguno. El PSOE actuó de manera contundente, abrimos un canal de comunicación para que pusieran una denuncia o cualquier conducta impropia. Solucionamos los problemas de comunicación y hoy estoy aquí dándoles cuenta", ha hecho hincapié Torró. Sin embargo, según fuentes socialistas a laSexta, el partido sí ha tratado de tapar el caso de Paco Salazar y sí ha habido una operación para encubrirlo y ha estado de brazos cruzados cinco meses.

Torró, por otra parte, ha hablado de los motivos por los que no han acudido ante la Fiscalía como sí lo han hecho con el alcalde de Algeciras (PP) por supuestos delitos de acoso sexual, desvío de fondos y tráfico de influencias: "Es importante que aquellas denunciantes que quieran acudir a la vía jurisdiccional sepan que el PSOE va a estar a su lado, pero hay que respetar a las que no quieran. Hay quien no quiere acudir".

"La falta muy grave está tipificada en nuestros estatutos y no tiene nada que ver con una cuestión jurídica. Es algo que establecemos nosotros y que tiene consecuencias exclusivamente orgánicas", ha expuesto.

El informe del PSOE reconoce que las denuncias contra Salazar son "verosímiles"

Según el informe del PSOE sobre las denuncias de mujeres contra el exasesor de Moncloa, estas son "procedentes" y "verosímiles" aunque se limitan a calificarlas como "una falta".

En el informe, que ha adelantado 'elDiario.es', el PSOE se declara incapaz de llevar más actuaciones adelante, como asegura en el siguiente párrafo: "Este órgano no puede considerar acreditada la total entidad de estos hechos, en particular, la gravedad real de los mismos ni todos sus extremos, por no disponer este órgano de los medios técnicos ni legales necesarios para una adecuada comprobación de los mismos". La formación alega que no fue capaz de concertar una cita con Salazar para preguntarle por el caso por sus continuos viajes fuera de España.

