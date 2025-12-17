Ayuso hace balance del año político: elogia su gestión sin autocrítica por la sanidad, ataca a Sánchez por usar "al aparato del Estado" contra ella y admite ser "novia" del 'particular'

Los detalles La presidenta madrileña evita responder sobre el juicio oral abierto contra González Amador y afirma que "soy su novia y poco más".

Isabel Díaz Ayuso ha hecho este miércoles el balance del año político y, más que hablar de la Comunidad de Madrid, ha dedicado gran parte de su discurso para cargar contra el Gobierno central. Al mismo tiempo, ha aprovechado para defender a Alberto González Amador, su pareja.

La presidenta madrileña ha tenido una hora y 14 minutos de comparecencia para repasar sus grandes 'hits' de 2025. Desde ponerse la medalla por ser "la economía que levanta en gran medida los servicios públicos del resto de España" hasta presumir de sistema sanitario.

Ha indicado que "hemos sido también referencia en los tratamientos quirúrgicos más punteros" y que "las tres listas de espera vuelven a bajar en la Comunidad y siguen siendo las más bajas de España".

Una intervención complaciente, sin ningún tipo de autocrítica, en la que ha planteado como principal reto el enfrentarse al Gobierno central. "Todo este trabajo se hace muy complicado cuando tiene uno enfrente al Gobierno de Sánchez, a sus socios y especialmente al aparato del Estado".

Mitad del discurso dedicado a Sánchez

Es tan grande ese asunto que ha terminado ocupando exactamente media comparecencia: 36 minutos sobre su gestión, y 37 sobre la de Pedro Sánchez. "Aprovecha un micrófono para desprestigiar la labor de la Comunidad de Madrid en una clara obsesión", ha criticado Ayuso, que también ha cargado contra la televisión pública.

"Se organizan campañas diarias de la mañana a la noche para desprestigiar todo lo que hay en la Comunidad de Madrid", ha lanzado.

La presidenta autonómica ha tenido espacio para apuntar también al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "condenado por cometer graves delitos" y a expresidentes socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha dicho que "es el perejil de todas las salsas".

Al ser preguntada por la polémica en la gestión del hospital de Torrejón, de nuevo ha derivado el tema en el Gobierno que, según ella, solo busca reventar los servicios públicos madrileños. "Yo si por una grabación de la que se han filtrado partes a conveniencia del filtrador estamos poniendo en tela de juicio todo el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid... ¿Qué hacemos con Pedro Sánchez?", ha planteado.

Ha acusado de que "si por el medio se llevan al grupo Ribera o a cualquier hospital privado, o a Quirón o a quien sea, no dudarán en hacerlo como hicieron con otras grandes empresas".

"Algo más que 'la novia de'"

Pese a al señalamiento a García Ortiz, a cuenta de la condena por la filtración de datos reservados de González Amador, ha evitado responder sobre el juicio oral que tiene pendiente por presunto fraude fiscal. La presidenta siempre ha defendido que, pese a ser un "ciudadano particular", González Amador se ha tenido que defender de una inspección fiscal por ser su pareja.

En este sentido, ha afirmado que "con respecto al señor González Amador decirle que soy algo más que 'la novia de'. Soy la presidenta de la Comunidad de Madrid haciendo balance de gestión y también balance político. No sé qué más decirle. Sí, soy su novia y poco más", ha esgrimido.

Además de todo, ha reprochado que por madrileño "vamos a tener que sufragar 483 euros más para pedir perdón a los independentistas". Una comparecencia de la que se ha marchado deseando "un gran 2026" y sin dar muchas respuestas.

