Buxadé (Vox) presionó para "disolver" Revuelta al conocer sus presuntas irregularidades: "Hay un engaño, el dinero ese no se está destinando a la DANA"

Los detalles El eurodiputado y coordinador jurídico del partido de Abascal aseguró se reunió con tres de los máximos dirigentes de Revuelta y les intentó obligar a que firmasen un documento para formalizar la liquidación de la asociación ante el temor de que el caso saliese a la luz.

Las presuntas irregularidades en la financiación de Revuelta, una asociación juvenil vinculada a Vox, han generado preocupación en el partido. Santiago Abascal y su asesor Kiko Méndez-Monasterio eran conscientes de la situación, al igual que Jorge Buxadé, líder de Vox en el Parlamento Europeo, quien intentó mediar sin éxito. Buxadé se reunió con Pablo González Gasca, secretario general de Revuelta, para tratar de disolver la asociación, ofreciendo no emprender acciones legales a cambio. La reunión, que incluyó a otros miembros de Vox, se centró en la disolución de Revuelta y la transferencia de fondos a organizaciones sin ánimo de lucro. Buxadé destacó un "engaño" relacionado con los fondos recaudados para la DANA de Valencia, mientras que González Gasca defendió la transparencia de las cuentas. La situación ha generado tensiones internas y preocupación por el impacto reputacional en Vox.

Las presuntas irregularidades en la financiación de Revuelta preocupan, y mucho, a Vox. Este lunes se demostró que tanto Santiago Abascal como su asesor y mano derecha Kiko Méndez-Monasterio, eran conocedores de la situación de las cuentas de la asociación juvenil vinculada al partido. Pero no eran los dos únicos miembros de la cúpula de Vox que estaban al tanto de la situación. El líder de la formación en el Parlamento Europeo y coordinador jurídico, Jorge Buxadé, trató de mediar entre Abascal y sus 'cachorros' al menos en dos ocasiones, pero sin éxito.

Lo hizo reuniéndose en ambos casos con Pablo González Gasca, secretario general de Revuelta. Al segundo de los encuentros, según se detalla en las conversaciones publicadas por el diario 'El Mundo', Buxadé acudió con un documento para firmar la disolución de la asociación juvenil a cambio de no emprender acciones legales contra sus dirigentes. Una reunión en la que estuvieron presentes Montserrat Lluís, secretaria general adjunta de Vox; Arturo Villa, ex vicepresidente de Revuelta, y Javi Esteban, ex vocal de Revuelta.

La liquidación de Revuelta, sobre la mesa

Durante 49 minutos, los representantes de Vox y Revuelta debaten sobre el futuro de las juventudes de la formación ultra con el documento sobre la mesa. Un documento cuyo texto hablaba de convocar una junta directiva de Asoma, la asociación pantalla con la que opera Revuelta, para disolver la asociación y destinar el remanente de tesorería a organizaciones sin ánimo de lucro.

Para buscar una salida, Buxadé presionó a González Gasca a que firmase y autorizase la liquidación de Asoma, amenazándole con echarle de Vox si no lo hacía. Desde entonces, el secretario general de Revuelta está de baja por la "presión psicológica" que sufrió.

"Vosotros tenéis que mirar que trabajáis para nosotros. Si hay una noticia en la que vosotros estáis implicados en una estafa, nos preguntarán, '¿y Vox lo sabía?' Vox sabía. '¿Y qué hicieron?' Nada, eran camaradas", dijo Buxadé. Una afirmación a la que González Gasca respondió acusando al eurodiputado de violar su presunción de inocencia: "Bueno, pero, como somos camaradas, que haya una presunción de inocencia. Así lo he dicho siempre. No digas que estamos implicados".

Ante los infructuosos intentos de Buxadé, Montserrat Lluís intervino para mostrar su preocupación ante el daño que la publicación de este caso puede hacerle al partido: "Esto es la asociación juvenil de Vox. ¡Es que los titulares van a decir eso!". Unas palabras que demuestran que, aunque no sea de forma orgánica, Revuelta tiene una dependencia absoluta de los de Abascal. Prueba de ello es que le imponen a los 'cachorros' la supervisión de Jordi de la Fuente, secretario general del pseudosindicato Solidaridad, también dependiente de Vox.

"Estamos hablando de cosas muy graves reputacionalmente. Obviamente, en cuanto se denuncie, se va a conocer policial y penalmente", avisaba Lluís. "100%, antes de nada, lo consulto con mi abogado externo y decirle esto qué implicaciones tiene", respondió el secretario general de Revuelta haciendo referencia a la firma del documento de la liquidación de Revuelta. "He leído que si yo practico unas cuentas y las entrego a otros, puedo incurrir en una responsabilidad. Sólo tengo que comprobarlo", añadió.

Una respuesta que molestó, y mucho, a los jefes de Vox, que no dudaban en dejar claras sus prisas por disolver la asociación. "Cada día que pasa sigue habiendo dinero en la cuenta de Revuelta. De Asoma. Sigue habiendo gente confiando en vuestra buena intención y pensando que Revuelta es una especie de brazo del pulpo Vox. Seguimos haciendo la bola más grande. Hay que cortar la bola. Disolved, liquidad y luego o montáis todas las asociaciones que os dé la puñetera gana", le reprochó Buxadé, que añadió: "yo digo qué es lo que hay que hacer y qué espera Vox de vosotros: una actuación responsable, porque trabajáis para nosotros y esa buena fe sí que se puede pedir".

Buxadé expuso el doble "engaño" de Revuelta

"Creo que 100.000 euros están en las cuentas corrientes, ¿para?", continuó el europarlamentario. "Vox quiere que hagáis todo lo que sea preciso para disolver esta asociación, eso es lo correcto, es lo que lo que nosotros estamos esperando. Igual que Vox, en su momento, cuando nace Revuelta, se sonrió de ver vuestro esfuerzo, pues ahora se sonríe, digámoslo así, de ver cómo vosotros ponéis un poco de orden en esto y no alargamos una agonía y una bola, porque seguirán entrando cuotas, seguirán entrando donaciones hoy mismo", aseveró Buxadé.

Acto seguido, habló de un doble "engaño" a "la gente a la que habéis pedido dinero". El primero consistía en operar con el nombre de Revuelta cuando no existe tal asociación, y es sólo una marca de la verdadera matriz, Asoma. El segundo, expuso Buxadé, llegó con los fondos recaudados teóricamente para los afectados por la DANA de Valencia.

"Hay un posterior engaño, el dinero ese no se está destinando a la DANA. Eso sí que os debería preocupar", argumentó el asesor jurídico de Vox tras conocer la dirección del partido que en las cuentas de Asoma había a inicios de 2025 algo más de 105.000 euros de remanentes no gastados que estaban destinados formalmente a la reconstrucción de Valencia.

Pese a que Lluís aseguró en octubre que era suficiente con realizar una auditoría externa para dar luz verde a las cuentas de Revuelta, Buxadé no se conformaba con eso y pidió la desaparición de la asociación: "Resolverlo siempre ha sido disolver y liquidar. Lo hemos tenido claro desde el principio. Desde el principio. Disolver y liquidar. Esto es lo que debéis hacer. Entonces, estoy a vuestra disposición para ayudaros a hacerlo técnicamente de forma correcta, sin que os cueste un puñetero duro".

"¿Que no queréis hacerlo? Nosotros sí que tenemos que ejercer nuestras responsabilidades y denunciar todo aquello que entendemos que no es conforme a derecho o que nos genera dudas", añadió, amenazando con llevar a sus 'cachorros' ante los tribunales, aunque reconoció que no tenía pruebas de la existencia de irregularidades: "Pero como yo no tengo la información, yo lo que tendré que hacer es una denuncia genérica".

No obstante, y pese a la ausencia de pruebas documentales, Buxadé tenía claro que el modus operandi de Revuelta es delictivo: "Si el dinero hubiera ido a algo que se llama Revuelta y que tiene entre sus finalidades contribuir a la redención de la patria en las situaciones de las grandes dificultades y catástrofes humanas, el dinero de la DANA al 100% va a la DANA. Ahora, cuando tú actúas a través de Asoma, que es una asociación social de mayores y tienes dinero para la DANA (...), entonces, o haces trampas y no se lo dices a la Agencia Tributaria, o estás ya directamente asumiendo que el dinero no va a la DANA. La gente cuando da dinero no piensa que con esto se van a pagar impuestos".

"Está mal, porque tú le has dicho a la gente que estaba dando dinero a Revuelta y estaba dando dinero a Asoma. Si te metes en vuestra web y pone asociación Revuelta, la asociación Revuelta no existe. Evidentemente, cuando tú clicas luego te lleva a una plataforma de pago de Asoma", añadió el eurodiputado.

"Si el dinero se ha usado en otra cosa, me pego un tiro y me suicido"

No obstante, González Gasca insistía en que todo estaba en orden en las cuentas de Revuelta: "Yo sí que tengo una fe resueltísima en que no hay nada raro. Si a mí me dicen que he cogido un dinero de la DANA y lo he usado en otra cosa, me pego un tiro y me suicido". "Pablo, ojalá esté todo cojonudo y tú salgas dentro de un mes en una foto sonriendo con 107.000 euros para la DANA", le contestó Buxadé, insistiendo en que el líder de Solidaridad supervise la contabilidad de Revuelta, algo que González Gasca no admitió.

"Yo no digo que tenga un interés en perjudicarme, yo digo que tengo que saber lo que pasa después, las variables que pasan detrás. Yo prefiero un tío que está fuera. No es Buxadé. Vox no ha confiado en mí, a pesar de todo lo que he hecho por Vox. Que se me ponga todo el rato en juicio es una humillación. Es una humillación constante", dijo el secretario de Revuelta antes de romper a llorar en los que acabaron siendo los últimos segundos de la reunión.

