Santos Cerdán sale de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión por la trama del 2%: "Confío en que la verdad se imponga"

Santos Cerdán ha salido de la cárcel de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión preventiva por el caso Koldo, relacionado con la trama del 2%. A su salida, Cerdán ha reafirmado su inocencia y ha expresado su confianza en que "la verdad se imponga". El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado su libertad provisional al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas tras un informe de la UCO. Aunque los indicios en su contra se han robustecido, el magistrado no ve justificación para mantener la prisión. Cerdán deberá presentarse quincenalmente en el juzgado y tiene prohibida la salida del país.

Santos Cerdán ya ha salido de la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras casi cinco meses encerrado. A su salida, ha reiterado que es inocente y ha afirmado que confía "en que la verdad se imponga". El exsecretario de Organización del PSOE entró en prisión preventiva el pasado 30 de junio como investigado por el caso Koldo, ahora más conocido como la trama del 2%.

Cerdán ha abandonado el recinto pasadas las 19:20 horas y acompañado de su abogado, Jacobo Teijelo. Llevaba consigo únicamente una carpeta roja, en lugar de sus pertenencias y ha declarado brevemente a la decena de periodistas que se encontraban esperando.

El exdiputado socialista ha asegurado que "hay muchas mentiras y manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hace de los informes sobre mi persona", pese a la contundencia de las más de 200 páginas presentadas por la UCO.

"Confío en que la verdad se imponga y se haga justicia", ha añadido. Asimismo, ha agradecido el apoyo de su familia y sus amigos y ha elogiado la labor de sus abogados. "No se preocupen, que hablaré con todos", ha concluido.

Riesgo de destrucción de pruebas

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le había impuesto prisión provisional por el riesgo de destrucción de pruebas e influencia a testigos y otros investigados del caso. Sin embargo, el magistrado considera "seriamente mitigado" ese peligro tras la publicación el martes del informe de la UCO, y ha decretado su libertad provisional.

El documento analiza la relación entre Servinabar, sociedad navarra vinculada con Santos Cerdán, y las adjudicaciones de obras públicas a Acciona. Según el informe, Servinabar se llevaba el 2% del valor de esas obras millonarias y tanto Cerdán como su familia se beneficiaron y usaron una tarjeta de la empresa.

En este sentido, el juez destaca que aunque se han "robustecido los consistentes indicios" que ya pesaban contra él, ello no justifica por sí mismo mantener la prisión provisional, de ahí que ordene su puesta en libertad.

Para mantener la prisión, incide la resolución, la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere que exista, además del riesgo de fuga o destrucción de pruebas, una reiteración delictiva. El juez señala que esto último puede ser descartado razonablemente, puesto que Cerdán, que dimitió de todos sus cargos y renunció al escaño de diputado tras su imputación, ya no ostenta ningún cargo público ni relación orgánica de dirección con el PSOE.

Tras ser comunicado el auto de libertad provisional, se ha tramitado la documentación de salida de Cerdán con gestiones que incluyen la toma de huellas dactilares para comprobar que la identidad real del preso saliente es la misma del preso que ingresó. Después de estos trámites, el exdiputado ha sido finalmente puesto en libertad.

Medidas cautelares

Puente ha dictado un auto en el que, en su lugar, le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, las mismas que pesan contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha explicado que el siguiente paso es que Cerdán reciba próximamente el auto de procesamiento en el que se recojan todos los indicios de delito y que probablemente proponga que vaya directamente a juicio.

