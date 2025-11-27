Ayuso se ríe de las protestas en defensa de la universidad pública que asfixia en Madrid

Sí, pero... Mientras la comunidad universitaria denuncia que Madrid es la región que menos invierte por alumno, cobra menos a sus profesores y mantiene las matrículas más caras, la presidenta responde con un "yo, sí", recordando que ella sí pudo estudiar en la universidad pública.

Las universidades públicas de Madrid están en huelga. No por capricho: porque llevan años intentando sobrevivir con menos dinero, matrículas más caras y recursos que no dan para cubrir ni lo básico. Y justo en mitad de esa protesta masiva, Isabel Díaz Ayuso decide intervenir… con un "yo, sí" en 'X'. Dos palabras que han caído como gasolina sobre un fuego que ya ardía.

Ayuso ha sacado pecho diciendo que ella sí estudió en la universidad pública. Y es verdad. Pero también es verdad —y es lo que denuncian estudiantes y profesores— que la universidad pública que ella conoció no tiene nada que ver con la que deja hoy su Gobierno.

Ahora, las universidades madrileñas están entre las peor financiadas de España. Inversión por alumno: 5.400 euros, la cifra más baja del país. En otras comunidades, como Asturias, se superan tranquilamente los 10.000. Y esa brecha se nota: menos profesorado, peores salarios, menos investigación y unas infraestructuras cada vez más deterioradas.

Las matrículas también forman parte del problema: 1.160 euros por curso, 400 más que en Andalucía. Más caras, menos sueldo para los docentes y menos dinero para funcionar. La ecuación no sale.

La ley de Ayuso: fijar por ley la infrafinanciación

Pero lo que ha terminado de encender la protesta es la ley que impulsa el Gobierno regional: una norma que pone techo al dinero público que reciben las universidades, dejándolo como máximo en un 70%. Traducido: 200 millones menos.

Es decir, que lo que ya era poco quedaría fijado así para siempre. Y lo que ahora es público, Ayuso quiere que lo cubran empresas privadas. Lo explica la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre: "Ese 30% que ahora depende de financiación pública pasaría a depender de empresas privadas".

Y mientras tanto… el "yo, sí"

En ese contexto de huelga, protestas y universidades al límite, Ayuso publica un mensaje que miles de estudiantes han leído casi como una burla: "Yo, sí". Un "yo, sí" que suena a: yo sí estudié en la pública, vosotros ya veréis.

Y ahí está el punto: Ayuso sí estudió en la pública, pero cuando la pública estaba bien. Cuando no costaba 1.160 euros por curso, cuando los profesores no cobraban 9.000 euros menos que en Cataluña, cuando las universidades no competían por ser las que menos financiación reciben en España. Hoy, quienes vienen detrás no tienen esa misma oportunidad. Y por eso protestan.

La comunidad universitaria insiste en que esto no va solo de dinero. Va de lo que se pierde cuando la pública se queda sin recursos: va de quienes no pueden pagarse una privada, va del ascensor social que deja de funcionar y va de que la educación pública deje de ser una vía real para progresar.

Y por eso ha molestado tanto ese "yo, sí". Porque para miles de jóvenes suena a un "yo sí pude… y tú ya no".

