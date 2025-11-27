La definición de Jorge D'Alessandro sobre Xabi Alonso: "Un becario"

El argentino ha pasado por 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y ha definido a varios entrenadores del fútbol actual.

Jorge D'Alessandro ha pasado por 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y así define a diferentes entrenadores. Con Pep Guardiola habla de "innovación", sobre Tito Vilanova dice "trabajo".

A José Mourinho le relaciona con el "temperamento" y a Carlo Ancelotti con la "negociación".

Más duro es con Xavi Hernández: "El gran desubicado". A Hansi Flick, actual entrenador del Barça, le ve como "un estratega".

Por último sorprende con la definición de Xabi Alonso: "¿Hoy? Un becario".