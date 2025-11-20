El PP solicita 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo y prisión provisional para ambos por el caso mascarillas

Los detalles La formación de Génova considera que han incurrido hasta en ocho delitos diferentes y por eso aumentan la solicitud de penas de cárcel que realizó la Fiscalía, sumando seis años más de condena para el exministro y hasta 11 más para su exasesor.

El Partido Popular, como parte de la acusación popular en el 'caso Koldo', ha solicitado al juez Leopoldo Puente la prisión provisional para José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Además, ha pedido una condena de 30 años de cárcel para ambos por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros. Esta petición supera las penas propuestas por la Fiscalía, que eran de 24 años para Ábalos y 19 para Koldo. El PP también ha solicitado una vistilla inmediata para discutir el ingreso en prisión, argumentando el riesgo de fuga de los acusados.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, los 'populares' han solicitado una pena de 30 años de prisión para ambos, más de los 24 para el exministro y 19 para Koldo que pidió la Fiscalía, atribuyéndoles hasta ocho delitos diferentes. Por ejemplo, en su solicitud han incluido el de falsedad documental. En cambio, para el comisionista Víctor de Aldama piden los mismos siete años que ya apuntó Anticorrupción.

Según reza el documento, "existen indicios racionales de criminalidad contra los acusados" y, por ello, también han solicitado la celebración de una vistilla de forma inmediata en la que también pedirán el ingreso en prisión de manera provisional para Ábalos y Koldo.

Para el PP, así se evitaría "el riesgo de fuga dado que el acusado tiene motivación y capacidad para sustraerse a la acción de la justicia ante la proximidad de una condena". Una medida que consideran "idónea, necesaria y proporcionada, dado que otras medidas menos gravosas (fianza, retirada de pasaporte) no garantizan los fines perseguidos".

