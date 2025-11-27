El juez dicta prisión provisional sin fianza para Ábalos y Koldo por riesgo de fuga "extremo"

Los detalles El exministro y su exasesor ingresan en prisión después de que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, haya considerado las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular liderada por el PP.

José Luis Ábalos y Koldo García han salido del Tribunal Supremo tras escuchar las medidas cautelares y, precisamente por ellas, han puesto rumbo a la prisión de Soto del Real después de que el juez Leopoldo Puente haya decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos por apreciar riesgo de fuga "extremo".

Los dos afrontaban un jueves complicado. Habían acudido a los tribunales para escuchar las medidas cautelares sin opción a declarar, ya que esa vía había caducado y ya no podían colaborar con la investigación o reconocer hechos delictivos, y también siendo conscientes de que la posibilidad de acabar en un centro penitenciario era plausible como indicaban las mochilas que ambos portaban a su entrada al Supremo.

La primera vistilla que se ha celebrado ha sido la del exministro de Transportes. Como han explicado fuentes presentes en la sala a laSexta, Ábalos ha tomado la palabra en una comparecencia que ha durado 40 minutos para asegurar con "tono lastimero" ante el juez que no tiene ninguna intención de fugarse porque "no tiene dinero ni patrimonio ni tampoco a dónde ir".

Su abogado, Carlos Bautista, también ha argumentado que no existe riesgo de fuga debido al arraigo que tiene Ábalos, a la relación que mantiene con sus hijos, a su cargo como diputado en el Congreso y que, con dicha decisión, se vulneraría el artículo 23 de la Constitución en el que se recoge el derecho a la representación política.

No obstante, y pese a sus palabras, la petición de la Fiscalía Anticorrupción ha sido la de prisión provisional sin fianza. Una vía que también solicitaba la acusación popular, liderada por el Partido Popular.

En su auto, al que ha tenido acceso laSexta, el instructor ha señalado que, además de existir indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que Ábalos pudiera sustraerse a la acción de la justicia resulta, "en este momento, extremo".

Asimismo, ha indicado que el salario que tiene como diputado "le vincule de particular manera estable en nuestro país". Es decir, que no ha sido un elemento crucial a la hora de tomar la decisión de permitirle continuar en libertad.

También ha apuntado que en la causa hay indicios de que Ábalos "ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico, al punto que durante varios años no precisó realizar egreso alguno de sus cuentas bancarias", por lo que podría disponer de "recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga".

Por lo tanto, entiende que no puede conjurarse con el simple mantenimiento de las medidas cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos (comparecencias periódicas en el Juzgado y retirada del pasaporte).

Una situación similar para Koldo

Una petición que se ha repetido en la vistilla de Koldo García que se ha producido dos horas y media después. Mientras tanto, en ese espacio de tiempo, el exministro ha estado esperando en los pasillos del Supremo con un rostro "pálido", según las mismas fuentes, el turno de Koldo y un auto que no ha llegado hasta el fin de ambas vistillas.

Y, al igual que Ábalos, el exasesor también ha tomado la palabra para argumentar al juez Puente que no tiene ninguna intención de huir de España. Aunque no ha sido tan específico, Koldo ha dado su palabra al magistrado que no se iba a fugar. "Todos tenemos derecho a aprender poco a poco y yo no me voy a ir a ningún sitio", ha sido la frase que ha reproducido ante el juez.

Por su parte, su defensa ha presentado una cuestión previa sobre competencia alegando que este asunto debería estar en la Audiencia Nacional. Además, también han argumentado el "arraigo" de Koldo, en su caso por la presencia de su madre y de su hija en Benidorm.

Sin embargo, al togado no le ha convencido ninguna de las explicaciones. Tampoco a Alejandro Luzón, fiscal Anticorrupción, que ha señalado que "la pertenencia al Gobierno fue lo que le permitió cometer estos delitos": "Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. Ningún poder del Estado puede esgrimirlo para eludir responsabilidad penal y por eso la justicia se representa con una venda en los ojos".

