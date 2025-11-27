El PSOE insiste en su "respeto a la Justicia" y "contundencia" frente a la corrupción tras la prisión provisional de Ábalos y Koldo

El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

El PSOE ha insistido en su "respeto a la Justicia" y "contundencia" frente a la corrupción tras la prisión provisional del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Este jueves Ábalos y Koldo ingresarán en la prisión de Soto del Real después de que el juez Leopoldo Puente haya decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos por apreciar "riesgo de fuga".

La petición de la Fiscalía Anticorrupción ha sido la de prisión provisional sin fianza. Una vía que también solicitaba la acusación popular, liderada por el Partido Popular.

En su auto, al que ha tenido acceso laSexta, el instructor ha señalado que, además de existir indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que Ábalos pudiera sustraerse a la acción de la justicia resulta, "en este momento, extremo". Una petición que se ha repetido en la vistilla de Koldo García que se ha producido dos horas y media después.

Esta resolución del Tribunal Supremo, según apuntan fuentes del PSOE, "es un paso más en un procedimiento judicial que cuenta con todo nuestro respeto". Por ello, consideran que "es tiempo de la Justicia".

"Frente a cualquier indicio de corrupción, el PSOE actúa con tolerancia cero, con transparencia y con medidas contundentes desde el primer minuto. Ojalá todos los partidos hicieran lo mismo", han señalado.

Así, han apuntado al PP y han hecho hincapié en que "el PSOE es tajante" y "no aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción". "La corrupción también retrata a quienes actúan frente a quienes miran hacia otro lado. Y no quepa ninguna duda: este partido siempre estará entre quienes actúan", han añadido.