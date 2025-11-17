Ahora

Caso Koldo

La trama de Cerdán habría cobrado una comisión del 2% por cada contrato amañado hasta embolsarse siete millones

El contexto 'El Confidencial' revela esta información en una semana clave para Cerdán, en la que el juez podría decretar su libertad bajo fianza. El informe de la UCO sobre su patrimonio es inminente.

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán en una imagen de archivo a su llegada al Tribunal Supremo. /EFE/ Sergio Pérez
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La trama que lideraba Santos Cerdán habría estado cobrando comisiones del 2% durante una década a cambio de amañar contratos de obra pública. Mediante esas mordidas se habría embolsado siete millones de euros. Es una de las conclusiones que este lunes adelanta 'El Confidencial' del informe policial sobre el patrimonio del que fuera secretario de Organización del PSOE.

Según los agentes, Accionapagó, entre 2015 y 2024, seis millones de euros a Servinabar y, a cambio, le fueron adjudicadas obras en ferrocarriles y carreteras como las del túnel de Belate.

Cerdán intentó desvincularse de esta empresa, pero según un documento que mantenía oculto, él era el dueño del 45% de las acciones. Se las vendió Antxon Alonso, uno de los directivos de Noran, cooperativa que recibió 732.000 euros de Servinabar. Koldo García también figura como uno de los directivos y la UCO cree que ejercía de testaferro de Cerdán.

Otra cooperativa, Erkolan, recibió 258.000 euros, también procedentes de Servinabar. Allí trabajaba en nómina Belén Cerdán, la hermana del exsecretario de Organización del PSOE, supuestamente llevando a cabo tareas administrativas.

Un entramado que el PP intenta vincular con Pedro Sánchez, aseverando que el presidente "necesitaba a Cerdán para blindar su investidura" y "Cerdán necesitaba a Sánchez para blindar sus mordidas y las del PSOE". Una acusación que ha lanzado Juan Bravo, vicesecretario de Economía de los 'populares', que creen que era imposible que Sánchez desconociera los tejemanejes de su mano derecha en el partido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón no se cansa de echar balones fuera y asegura que "no tenía previsto acudir al CECOPI": "Mi ubicación geográfica no es relevante"
  2. Yolanda Díaz anuncia "la tasa Trump" para las grandes tecnológicas: "Que bajen de la nube y pasen por Hacienda"
  3. Margarita Robles denuncia un ataque israelí contra soldados españoles de la ONU en Líbano: "Israel trató de justificarlo"
  4. El PP tacha de "paripé" e "improvisación" su reunión con Hacienda para negociar el techo de gasto
  5. La Conferencia Episcopal Española se reúne este lunes con León XIV tras el escándalo del obispo de Cádiz
  6. Varios heridos en un accidente múltiple con un camión y un autobús implicados en Collado Villalba, Madrid