La trama de Cerdán habría cobrado una comisión del 2% por cada contrato amañado hasta embolsarse siete millones

El contexto 'El Confidencial' revela esta información en una semana clave para Cerdán, en la que el juez podría decretar su libertad bajo fianza. El informe de la UCO sobre su patrimonio es inminente.

El informe policial revela que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, lideró una trama que cobraba comisiones del 2% para amañar contratos de obra pública, acumulando siete millones de euros en una década. Según 'El Confidencial', Acciona pagó seis millones a Servinabar entre 2015 y 2024, obteniendo adjudicaciones de obras. Cerdán poseía el 45% de Servinabar, vendido por Antxon Alonso, y Koldo García actuaba como testaferro. Erkolan, otra cooperativa, recibió 258.000 euros, con Belén Cerdán, hermana de Santos, en nómina.

La trama que lideraba Santos Cerdán habría estado cobrando comisiones del 2% durante una década a cambio de amañar contratos de obra pública. Mediante esas mordidas se habría embolsado siete millones de euros. Es una de las conclusiones que este lunes adelanta 'El Confidencial' del informe policial sobre el patrimonio del que fuera secretario de Organización del PSOE.

Según los agentes, Accionapagó, entre 2015 y 2024, seis millones de euros a Servinabar y, a cambio, le fueron adjudicadas obras en ferrocarriles y carreteras como las del túnel de Belate.

Cerdán intentó desvincularse de esta empresa, pero según un documento que mantenía oculto, él era el dueño del 45% de las acciones. Se las vendió Antxon Alonso, uno de los directivos de Noran, cooperativa que recibió 732.000 euros de Servinabar. Koldo García también figura como uno de los directivos y la UCO cree que ejercía de testaferro de Cerdán.

Otra cooperativa, Erkolan, recibió 258.000 euros, también procedentes de Servinabar. Allí trabajaba en nómina Belén Cerdán, la hermana del exsecretario de Organización del PSOE, supuestamente llevando a cabo tareas administrativas.

Un entramado que el PP intenta vincular con Pedro Sánchez, aseverando que el presidente "necesitaba a Cerdán para blindar su investidura" y "Cerdán necesitaba a Sánchez para blindar sus mordidas y las del PSOE". Una acusación que ha lanzado Juan Bravo, vicesecretario de Economía de los 'populares', que creen que era imposible que Sánchez desconociera los tejemanejes de su mano derecha en el partido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.