Nueva derrota del Gobierno en el Congreso que rechaza la senda de estabilidad con los votos en contra de Junts, PP y Vox

Entre líneas Desde Moncloa aseguran que el rechazo a la senda perjudica a las comunidades autónomas y destacan que el PP ha votado en contra de los intereses de sus autonomías. Aunque era una derrota previsible no deja de ser llamativo que es la quinta vez que la sufren.

El Gobierno recibe un nuevo golpe en el Congreso con el rechazo de la senda de défici, paso previo para poder presentar los Presupuestos Generales del Estado. Tanto Junts como PP y Vox han votado en contra, mientras que Podemos y Compromís se han abstenido. En lo que respecta al resto de grupos, los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar), ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria y BNG han votado a favor.

Con esta ya van cinco las veces que el Gobierno ha intentado en esta legislatura aprobar esta senda de déficit y no lo ha conseguido, bien sea porque el PP la ha tumbado en el Senado o porque Junts se ha desmarcado del bloque de investidura y la ha rechazado en el Congreso.

El Ministerio de Hacienda volverá a llevar la misma senda en próximas fechas, y si se vuelve a rechazar, el Gobierno seguirá adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2023 en el marco del programa de estabilidad.

Desde Moncloa han calificado este 'no' como algo negativo. Creen que el rechazo a la senda de estabilidad perjudica a las comunidades autónomas, que tendrán 5.485 millones menos de margen fiscal. "El PP ha votado en contra de que sus propias comunidades tengan más recursos para sanidad, educación o servicios sociales", explican.

"La senda de estabilidad ofrecía un objetivo de déficit del -0,1% para 2025-2028. Por lo tanto, no se exigía ningún ajuste en todo el período. Ahora, las comunidades pierden esa décima y estarán obligadas a registrar equilibrio presupuestario", añaden insistiendo en que el rechado a la senda no impide la presentación de los Presupuestos.

