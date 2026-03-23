Cómo funciona la prórroga del alquiler del Gobierno: hasta cuándo solicitarlo, requisitos y ventajas para los inquilinos

¿Cómo me afecta? Si las personas que lo solicitan cumplen los requisitos, los propietarios estarán obligados a aceptar la petición.

Las personas que alquilan viviendas están atentas a la posible prórroga del decreto sobre vivienda que el Congreso debe convalidar. Este decreto, aprobado por el Gobierno como medida ante la guerra en Oriente Medio, busca evitar subidas significativas en los alquileres. Yolanda Díaz ha instado a los inquilinos a solicitar la prórroga para mantener condiciones como la duración y el precio del alquiler. Pablo Bustinduy ha destacado la importancia de esta medida para evitar incrementos del 30% al 50% en los alquileres. La prórroga, válida si se solicita antes del 20 de abril, extiende los contratos hasta dos años más y limita la subida del alquiler al 2%. Los inquilinos deben solicitarla por escrito al arrendador antes de que finalice el contrato.

Las personas que pagan alquileres están muy pendientes de la posible prórroga del decreto sobre vivienda que tiene que convalidar el Congreso en las próximas semanas. El Gobierno lo aprobó el pasado viernes como parte de sus medidas extraordinarias ante la guerra en Oriente Medio, y ahora queda que lo ratifique la Cámara Baja.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido "a esas personas que tienen esos contratos de arrendamiento que insten la prórroga para el mantenimiento de esas condiciones", como la duración de los contratos y el precio del alquiler.

"Es absolutamente fundamental que esta prórroga se convalide para que las familias no se encuentren con una subida del 30, 40 o el 50% de sus contratos de alquiler", ha afirmado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Cuándo solicitarlo

Salvo que el decreto finalmente se convalide, una opción por el momento poco probable, ya que la decisión está en manos del PP y Junts, solo se podrá solicitar hasta el 20 de abril. Concretamente, lo pueden hacer los inquilinos cuyo contrato finalice antes del 31 de diciembre de 2027.

En este sentido, la portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha recordado que "aunque caiga el real decreto en los próximos 30 días, la prórroga seguirá siendo válida siempre que se haya pedido mientras el real decreto estaba en vigor".

¿Qué efectos tiene?

Este real decreto amplía el contrato hasta dos años más, con las condiciones del acuerdo original. Además, limita la subida del precio del alquiler al 2%, aunque solo si la actualización de la renta se produce durante estos 30 días.

"Si la actualización anual de la renta, justo toca en el periodo que está en vigor el real decreto, su limitación está al 2%. Si al final el real decreto termina cayendo, esa limitación del 2% no estaría en vigor y aplicaría el límite establecido por el Ministerio a día de hoy", ha explicado Racu.

Cómo pedir la prórroga

Aquellos inquilinos que quieran solicitar la prórroga deberán hacerlo por escrito al arrendador de forma expresa, antes de que finalice el contrato. Además, si cumplen los requisitos, el propietario está obligado a aceptarla.

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