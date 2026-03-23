Yolanda Díaz anima a los inquilinos a pedir la prórroga de sus contratos al 2% antes de que "las tres derechas" lo tumben

Los detalles El decreto del alquiler no irá al Congreso hasta dentro de 30 días, un plazo en el que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo cree que los inquilinos deben pedir la prórroga. Además, ha animado a organizaciones y ciudadanos a movilizarse en la calle.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a los inquilinos a solicitar a sus arrendadores la prórroga de sus contratos y limitar el aumento de la renta al 2% durante el mes que estará vigente el nuevo decreto de vivienda. En una entrevista en RNE, Díaz defendió el decreto, que se someterá a convalidación en el Congreso, a pesar de la oposición de PP, VOX y Junts. La medida permite prorrogar contratos de arrendamiento hasta 2027 y limita el incremento anual de la renta. Díaz llamó a organizaciones políticas y sociales a movilizarse en defensa del decreto.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha animado a todos los inquilinos de viviendas a instar a sus arrendadores la prórroga de sus contratos y el alza del 2 % durante el mes que, de momento, va a estar en vigor el decreto aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros.

En una entrevista este lunes en RNE, Díaz ha defendido la aprobación del decreto sobre vivienda, que se someterá a convalidación en el Congreso "en el último día" permitido para ello (dentro de un mes) y pese a que pueda ser derogado con el voto en contra de "las tres derechas: PP, VOX y Junts".

El decreto permite prorrogar durante dos años los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027. Asimismo, establece una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2 %, aunque si el arrendador no es "gran tenedor", ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.

"Están en vigor hoy", ha dicho Díaz, quien ha animado a aquellos que cumplan las condiciones a instar la prórroga de sus contratos, para que la subida "sea del 2 % y no de hasta el 50 %". "Que después las tres derechas del país lo quieren tumbar, que lo tumben, les va a salir caro a Junts, PP y VOX", ha asegurado Díaz, añadiendo que "durante 30 días vamos a salvar a millones de personas".

Y ha pedido además a "todas las organizaciones políticas, sindicatos de inquilinos, organizaciones ecologistas y feministas que se movilicen" en defensa del decreto.

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