El decreto anticrisis queda en manos de Junts y un PP que lo tacha de "insuficiente" frente al fracaso previsto del de vivienda

¿Por qué es importante? Podemos se va a abstener en la votación del próximo jueves, lo que deja todo en manos del Junts y el PP. Los 'populares' han considerado este lunes que creen que las medidas llegan tarde, que son pocas y piden más, como la deflactación del IRPF.

La respuesta del Gobierno a la crisis económica por la guerra en Irán incluye dos decretos. Uno busca congelar alquileres, pero es poco probable que se apruebe; el otro, que sí podría salir adelante, propone descuentos en gasolina. El PP critica las medidas por tardías e insuficientes, y aunque valora ciertas propuestas fiscales incluidas, pide más, como la deflactación del IRPF. Han enviado una carta al Gobierno solicitando más ayudas y proponiendo eliminar ciertos impuestos. El PP aún no ha decidido si apoyará el decreto en el Congreso, pero sugiere que el Gobierno debería ser receptivo a sus propuestas. La derecha deberá decidir su apoyo a medidas de vivienda, que enfrentan resistencia.

En la respuesta del Gobierno ante la crisis económica derivada de la guerra de Irán hay dos decretos sobre la mesa. Uno congela los alquileres, y es casi imposible que salga adelante; y el otro lleva, sobre todo, los descuentos de la gasolina, y todo apunta a que ese sí va a aprobarse. El PP quiere más pero, ¿se puede dar por hecho que van a facilitar que salga adelante?

En el Congreso todavía no se da nada por hecho, pero lo que sí se sabe seguro es que Podemos se va a abstener en la votación del próximo jueves, lo que deja todo en manos del Junts y el PP. Los 'populares' han considerado este lunes que creen que las medidas llegan tarde, que son pocas y piden más, como la deflactación del IRPF.

Esto deja entrever que las que hay, aunque les parezcan insuficientes, sí les parecen correctas. La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, avanzó este lunes que el PP pedirá por carta al Gobierno la necesidad de más ayudas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

En la misiva, que ha dirigido la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el PP plasma sus "mejoras" para ese decreto y comienza "valorando" que incluya lo que afirma son "varias de las propuestas anunciadas" por el PP. "En consecuencia, consideramos correcto que la norma recoja, al menos parcialmente, nuestras bajadas fiscales, hasta hace muy poco denostadas abierta e intensamente por el Gobierno", señalan.

Sin embargo, la carta apunta que las consideran "insuficiente para hacer frente a la situación que están padeciendo los ciudadanos y las empresas españolas, y que no incorpora las medidas más adecuadas para garantizar una respuesta integral y estructuralmente sólida a la crisis". Así, entre las ausencias destacan medidas de actualización de los parámetros del IRPF.

"Reiteramos la necesidad de eliminar totalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (art. 41 RDL / punto 1 de nuestra PNL) y la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva (art. 7 RDL / punto 9 de nuestra PNL)", agrega la nota. La carta concluye que puesto que el real decreto estará en vigor durante 30 días, consideran que "hay tiempo suficiente para que el Gobierno pueda incorporar estas cuestiones y dar, de este modo, una respuesta completa a las necesidades de las familias".

Gamarra señalaba antes del envío de esta carta que "es una medida eficaz, directa, que ayuda más a quien menos tiene y, por tanto, esperamos que el Gobierno sea receptivo", aunque no aclaraba si el PP va a apoyar esta semana en el Congreso la convalidación del real decreto aprobado el pasado viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

La dirigente del PP dijo que su partido sigue siendo contrario a que se cierren las centrales nucleares y que el real decreto en materia energética "va en la dirección contraria de la que en estos momentos se mueve el mundo" para poder hacer frente a la situación. "De momento, para nosotros es importante que el Gobierno analice estas cuestiones que le planteamos, que recapacite y que actualice la respuesta a esta crisis", afirmó.

Preguntada por la imposibilidad de que un real decreto ya aprobado se modifique, Gamarra defendía que "maneras hay muchas" y "cuando uno quiere las encuentra". "Esperemos que sean receptivos para llevarlo a cabo" y "esperamos noticias", declaró, y agregó que "a partir de ahí" el PP analizará si apoya el decreto.

El que probablemente no contará con suficientes apoyos es el que incluye las medidas de vivienda, el más importante para los de Sumar y el que provocó el plantón hacia los socialistas en el Consejo de Ministros de la semana pasada. La derecha tendrá que posicionarse con su voto a favor o en contra de propuestas como la prórroga automática del alquiler o el control de márgenes de los beneficios de las grandes empresas.

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