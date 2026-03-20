El Gobierno acuerda dividir en dos el decreto anticrisis e incluir el control de márgenes empresariales y la prórroga de alquileres

Los detalles El PSOE ha cedido ante Sumar para cerrar la crisis en el Gobierno. Finalmente habrá un decreto con medidas sobre vivienda separado del principal, que incluye la rebaja del IVA de las energías y un control de los márgenes empresariales. Ambos entran hoy en vigor, pero tendrán que ser convalidados por el Congreso.

El Consejo de Ministros ha culminado una jornada de tensiones en Moncloa con un acuerdo entre el PSOE y Sumar sobre el plan anticrisis del Gobierno. Se aprobarán dos reales decretos: uno incluirá medidas fiscales y la limitación de márgenes empresariales, y otro abordará temas de vivienda como la prórroga de alquileres. Sin embargo, el Ejecutivo aún no cuenta con el apoyo asegurado del Congreso, especialmente de partidos como el PNV y Junts. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que el plan movilizará 5.000 millones de euros y beneficiará a millones de hogares y empresas. Sumar celebra la inclusión de sus propuestas en los decretos.

Mañana convulsa en Moncloa. El Consejo de Ministros ha terminado después de horas de incertidumbre por la presión de Sumar para que el plan anticrisis del Gobierno incluyera medidas anticrisis que no sólo fueran fiscales. Finalmente, el Gobierno de coalición ha logrado cerrar un acuerdo. Habrá dos reales decretos: uno que llevará las medidas anticrisis principales y en el que se incluye la limitación de márgenes empresariales y otro en el que se incluyen medidas de vivienda como la prórroga a los alquileres.

Así, el PSOE ha cedido ante Sumar para cerrar la crisis en el Gobierno. Estos decretos entrarán ya en vigor, pero el Congreso podría hacerlos decaer en un plazo de 30 días si no logra el apoyo del resto de grupos. Y lo cierto es que por ahora el Ejecutivo no tiene asegurado ni el apoyo del PNV y el de Junts.

Mientras, el PP ha disfrutado viendo cómo se desarrollaba la mañana. El PP ha interpretado que el Gobierno está "en llamas", "completamente partido" y con ministros "en rebeldía", después de que el inicio del Consejo de Minsitros se retrasase más de dos horas. "No a la guerra... en el Consejo de Ministros", ha ironizado en sus redes.

El plan anticrisis movilizará "5.000 millones de euros": "Vamos a salir más fuertes"

En rueda de prensa, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha detallado el plan del Ejecutivo ahondando en la gravedad de la crisis que vive el mundo. Así, ha denunciado que esta guerra "ilegal" en Oriente Próximo "va a costar a los españoles 5.000 millones de euros", un dinero que "podría destinarse en becas o dependencia".

No obstante, el presidente ha lanzado un mensaje de calma y de confianza en la economía española. España "va a salir más fuerte de esta crisis". "Lo que venga nos va a afectar, pero si otros pueden resistir, nosotros vamos a resistir aún mejor", ha destacado valorando la rigurosidad de las cuentas de España.

"Situaciones extraordinarias requieren de medidas extraordinarias", ha añadido antes de detallar las "80 medidas" que entrarán en vigor "mañana mismo". Medidas que según Sánchez van a beneficiar a "20 millones de hogares" y a "tres millones de empresas".

En cuanto al segundo decreto, el que contempla medidas de vivienda como la prórroga de los alquileres, Sánchez ha reconocido que en estos momentos aún no tienen los suficientes apoyos parlamentarios pero que esperan conseguirlos. "En este segundo (decreto) es evidente que desde el Ejecutivo que no existe una mayoría para convalidarlo, pero no por ello el gobierno de coalición va a renunciar a dar respuesta a la emergencia habitacional. Por eso lo llevamos a parte, para seguir negociando y sacarlo adelante", ha sentenciado.

¿Qué contendrán los dos decretos?

El primer real decreto contendrá la rebaja del IVA de la luz, el gas y los carburantes al 10%. También rebajas al impuesto especial sobre la electricidad y al impuesto al valor de producción eléctrica. Se prohibirán cortes de suministros básicos a los más vulnerables y habrá un incremento del descuento del bono social eléctrico, con aumentos también a las ayudas al bono social. Además, habrá un bloque de medidas para acelerar la transición energética.

También habrá una rebaja al impuesto especial a los hidrocarburos. En estos momentos, el tipo del impuesto especial de hidrocarburos es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina. Asimismo, se aplicará un descuento de 20 céntimos en el carburante a transportistas y agricultores. Se reforzará el bono social eléctrico y térmico y habrá deducciones por eficiencia y vehículos eléctricos. Así, se aplicarán medidas de impulso a la energía verde (hidrógeno), el fomento del autoconsumo compartido y el apoyo a las cooperativas energéticas.

El logro de Sumar en este primer decreto ha sido el de lograr incluir una regulación de los márgenes empresariales de las energéticas.

En el segundo real decreto estaría la congelación de alquileres, un decreto que, en principio, no convalidará Junts en el Congreso de los Diputados. Sea como fuere, la prórroga de los alquileres entra en vigor hoy y en 30 días habrá que ver si el Congreso tumba el decreto o lo mantiene en vigor.

Satisfacción en Sumar tras lograr incluir sus medidas

En Sumar están muy satisfechos de haber logrado meter sus dos grandes reclamaciones en estos reales decretos. La formación quiere que los decretos se voten en el Congreso y que todas las formaciones "se retraten", explicando que la cuestión de los alquileres "afecta a muchísima gente".

La limitación de los márgenes empresariales a primera hora eso no estaba sobre la mesa. Sobre la limitación de los alquileres, en Sumar llevaban desde octubre reclamándolo.

"Son dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país", ha subrayado el ministro Pablo Bustinduy.

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