Yolanda Díaz quita importancia al choque en el Consejo de Ministros: "He vivido algunas (reuniones) en las que el Gobierno casi cae desplomado"

Los detalles Este lunes hemos escuchado por primera vez a Yolanda Díaz explicar el choque del pasado viernes con el ala socialista en el Consejo de Ministros. Dice que "no fue tan grave", "que ha vivido otros momentos en los que el Gobierno de coalición casi cae desplomado".

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que el Gobierno está bien, mientras que el mundo enfrenta problemas, refiriéndose a la reciente crisis en el Consejo de Ministros Extraordinario. En este contexto, Sumar se posiciona como una fuerza clave dentro de la coalición gubernamental, destacando su papel en la inclusión de medidas para combatir la crisis de vivienda. Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, critican la debilidad del PSOE y defienden la autonomía de Sumar. Además, Pablo Bustinduy ha sido fundamental en la prórroga de los alquileres, llamando a la movilización para asegurar su aprobación parlamentaria.

"El Gobierno está bien y el mundo está mal". Es el balance sobre el estado del Ejecutivo que ha hecho hoy la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Y así ha zanjado la crisis del último Consejo de Ministros Extraordinario, en el que los ministros de Sumar se plantaron para incluir medidas que combatan la crisis de vivienda en los decretos anticrisis.

"Esta batalla fue un poco pequeña. He vivido algunas en las que el Gobierno de España casi cae desplomado", ha reconocido en una entrevista en RNE.

Así, Sumar se reivindica como la fuerza tractora de la coalición. "No hay propuesta de país con futuro sin este espacio político", ha asegurado Díaz en el Congreso en uan reunión de la plataforma política. "Muchas de las posiciones que hoy el PSOE asume no habrían sido posibles sin Sumar", insiste.

"El partido socialista flaquea constantemente", ha espetado el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, explicando por qué se plantaron. Y defendiendo que Sumar debe seguir teniendo "una tarea y una voz propias".

Y atribuyen el mérito de que se hayan incluido medidas como la prórroga de los alquileres a un ministro: el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Él ha llamado a la movilización de organizaciones y de la ciudadanía para lograr "la convalidación parlamentaria" en el Congreso en un mes.

"Quien la tumbe, ya sea Junts, PP o Vox" va a "tener que "rendir cuentas", "van a sudar la gota gorda", advierten asegurando a los que hablan de un final que "hay espacio político para décadas".

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