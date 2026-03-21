El BOE publica el plan anticrisis del Gobierno ante los efectos de la guerra en Irán: consulta aquí todas las medidas económicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa.

Los detalles El decreto anticrisis principal incluye 80 medidas que entran en vigor desde este fin de semana y están valoradas en 5.000 millones. El BOE también ha publicado el otro decreto con la congelación temporal de los precios del alquiler

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó un plan para mitigar el impacto socioeconómico de la guerra en Oriente Medio, aprobado por el Consejo de Ministros. El plan se divide en dos decretos: uno con medidas anticrisis, como la limitación de márgenes empresariales, y otro con medidas de vivienda, como la prórroga de alquileres. El Boletín Oficial del Estado publicó el paquete de medidas, que incluye 80 acciones valoradas en 5.000 millones de euros, beneficiando a 20 millones de hogares y tres millones de empresas. Las medidas incluyen rebajas fiscales en energía, ayudas directas para sectores afectados, y bonificaciones en peajes eléctricos. Además, se impulsará la descarbonización y la soberanía energética. Sánchez destacó que las medidas estarán vigentes mientras sea necesario y podrían ampliarse.

Este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exponía en el Consejo de Ministros que el mundo vive "situaciones extraordinarias" que "exigen respuestas extraordinarias" en el marco de la guerra que vive Oriente Medio tras los recientes ataques estadounidenses e israelíes en suelo iraní y la posterior respuesta de Irán. Es por este motivo por el que anunciaba un paquete de "80 medidas" que beneficiarán a "20 millones de hogares" y "tres millones de empresas".

El jefe del Ejecutivo detalló las claves del plan para combatir el impacto socioeconómico del conflicto, plan que se aprobó también este viernes . Por su parte, el Gobierno de coalición acordó dividir en dos el decreto anticrisis: uno que llevará las medidas anticrisis principales y en el que se incluye la limitación de márgenes empresariales y otro en el que se incluyen medidas de vivienda como la prórroga a los alquileres.

Sánchez advirtió que el conflicto en Oriente Próximo está provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, cuya primera manifestación ya ha llegado a los hogares en forma de combustible.

"Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos", expuso.

Es por ello que el presidente sacó pecho y defendió que España será el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea para hacer frente a esta situación. Además, aseguró que sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario y, si las circunstancias lo requieren, porque la gravedad de la crisis se acentúa, se ampliarán.

Este sábado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el paquete de medidas, por lo que el escrito ya puede ser consultado. El decreto anticrisis principal incluye 80 medidas que, según indicó el líder socialista, entran en vigor desde este fin de semana y están valoradas en 5.000 millones de euros. Estas algunas de las medidas que anunció Sánchez:

Medidas desde el punto de vista coyuntural:

Rebaja del 0.5% al impuesto especial sobre la electricidad

al impuesto especial sobre la electricidad Suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE)

del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE) Ayuda directa de 20 céntimos por libro de combustible a ganaderos, agricultores, transportistas y pescadores y ayuda para la compra de fertilizantes

a ganaderos, agricultores, transportistas y pescadores y ayuda para la compra de fertilizantes Rebaja del IVA de los carburantes diésel, gasolina e hidrocarburos al 10%: 30 céntimos por litro en función del carburante

diésel, gasolina e hidrocarburos al 10%: 30 céntimos por litro en función del carburante Rebaja del IVA del 10% del gas natural, los pellets y la leña

del gas natural, los pellets y la leña Bonificación del 80% a peajes eléctricos

a peajes eléctricos Congelación del precio máximo de venta de butano y propano

de venta de butano y propano Se extienden hasta diciembre todos los descuentos del bono social eléctrico y bono térmico

eléctrico y bono térmico Se prolonga la prohibición de corte de suministros en hogares vulnerables

en hogares vulnerables Limitación de márgenes empresariales

empresariales Mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético, para empresas y autónomos

por ley en los contratos de suministro energético, para empresas y autónomos Se dota a la CNMC de nuevas capacidades de supervisión y sanción, para evitar eventuales abusos

Medidas desde el punto de vista estructural:

Seguir con la política de descarbonización y electrificación positiva ante la emergencia climática y para los hogares

positiva ante la emergencia climática y para los hogares Impulsar la soberanía energética , apostando por energías autóctonas más resilientes

, apostando por energías autóctonas más resilientes Entrada en vigor de un paquete masivo de deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga, bombas de calor: quienes apuesten por estas inversiones, van a poder deducirse fiscalmente estas inversiones y gastos

para la instalación de placas solares, puntos de recarga, bombas de calor: quienes apuesten por estas inversiones, van a poder deducirse fiscalmente estas inversiones y gastos Nuevas ayudas para aclimatación de edificios, agilización en instalación de energías renovables, incremento de capacidad de almacenamiento eléctrico

Puedes consultar todas las medidas anunciadas a continuación:

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