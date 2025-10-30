Las cinco razones por las que Mazón debe reflexionar: de los insultos de las víctimas al temor por la declaración de Vilaplana

Entre líneas Por el momento, Carlos Mazón se resiste a dimitir, pero lo ocurrido en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA podría marcar un antes y un después.

Carlos Mazón enfrenta una creciente presión para dimitir tras su controvertida presencia en el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA, que generó protestas en su contra. El evento, al que asistieron autoridades como los reyes y el presidente Pedro Sánchez, estuvo marcado por el rechazo hacia Mazón, quien fue excluido de encuentros privados con las familias de las víctimas. Además, su relación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, parece haberse enfriado, aumentando la presión sobre este último para tomar medidas. La declaración pendiente de Maribel Vilaplana, quien estuvo con Mazón el día de la tragedia, añade más incertidumbre a su situación.

Carlos Mazón se resiste todavía a dimitir, pero afirma que "no deja de reflexionar" sobre lo que ocurrió el miércoles en el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA y tiene razones para ello.

"Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello, lo que significa el día de ayer, lo que han significado estos días", ha declarado este jueves.

El acto, al que acudieron más de 800 familiares de víctimas y las principales autoridades del Estado, entre ellas los reyes, el presidente Pedro Sánchez, el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, o gran parte de los presidentes autonómicos, estuvo empañada por su presencia.

Las víctimas pidieron que no fuese, pero igualmente lo hizo. El resultado fue una jornada llena de protestas contra el president de la Generalitat y que tuviese que escabullirse lo antes posible, evitando ser visto.

Con todo, estos son los principales motivos que deberían hacerle reflexionar:

Rechazo y exclusión

En primer lugar, el recibimiento de las víctimas. A su llegada, Mazón fue increpado e insultado con gritos como "cobarde" o "asesino". Decenas de personas esperaron a la entrada del recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para pedir su dimisión.

Ese rechazo frontal se tradujo en su exclusión del encuentro privado de los reyes y Sánchez con las familias antes del homenaje.

Mientras ellos escuchaban a los afectados y les mostraban su apoyo en lo que fue uno de los momentos de más empatía, el president de la Generalitat se mantuvo excluido, apartado y repudiado.

La tercera razón para reflexionar son los aplausos que la reina Letizia dedicó al discurso de Virginia Ortiz, prima de una víctima fallecida en Letur, que señaló a quienes "omiten su deber" como culpables de la tragedia.

"Las inundaciones son el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue el fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es el que omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes", dijo, provocando los aplausos de los asistentes.

Distanciamiento de Feijóo

Toda esta situación también parece haber distanciado al president valenciano de Núñez Feijóo, ya que la reticencia de Mazón a dimitir aumenta la presión sobre el líder del PP para tomar medidas.

El presidente 'popular' estuvo en el funeral, pero el encuentro entre ambos fue tan discreto que ninguna cámara lo captó. Se sabe que Feijóo saludó a Mazón pero no hubo conversación ni permitió que les fotografiaran juntos.

Declaración de Vilaplana

Por último, más allá del rechazo de las víctimas o el alejamiento de Feijóo, otro motivo que parece tener preocupado a Mazón y le hace reflexionar es la inminente declaración de Maribel Vilaplana.

La periodista con la que comió el día de la tragedia testificará ante la jueza el lunes tres de noviembre y está obligada a decir la verdad.

¿Qué nuevos detalles vamos a conocer? Vilaplana es la única que puede rellenar los agujeros negros de Mazón aquella la tarde del 29 de octubre de 2024.

