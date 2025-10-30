Ahora

Excluido en el funeral

Las cinco razones por las que Mazón debe reflexionar: de los insultos de las víctimas al temor por la declaración de Vilaplana

Entre líneas Por el momento, Carlos Mazón se resiste a dimitir, pero lo ocurrido en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA podría marcar un antes y un después.

Carlos Mazón este jueves en la apertura del Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Carlos Mazón se resiste todavía a dimitir, pero afirma que "no deja de reflexionar" sobre lo que ocurrió el miércoles en el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA y tiene razones para ello.

"Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello, lo que significa el día de ayer, lo que han significado estos días", ha declarado este jueves.

El acto, al que acudieron más de 800 familiares de víctimas y las principales autoridades del Estado, entre ellas los reyes, el presidente Pedro Sánchez, el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, o gran parte de los presidentes autonómicos, estuvo empañada por su presencia.

Las víctimas pidieron que no fuese, pero igualmente lo hizo. El resultado fue una jornada llena de protestas contra el president de la Generalitat y que tuviese que escabullirse lo antes posible, evitando ser visto.

Con todo, estos son los principales motivos que deberían hacerle reflexionar:

Rechazo y exclusión

En primer lugar, el recibimiento de las víctimas. A su llegada, Mazón fue increpado e insultado con gritos como "cobarde" o "asesino". Decenas de personas esperaron a la entrada del recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para pedir su dimisión.

Ese rechazo frontal se tradujo en su exclusión del encuentro privado de los reyes y Sánchez con las familias antes del homenaje.

Mientras ellos escuchaban a los afectados y les mostraban su apoyo en lo que fue uno de los momentos de más empatía, el president de la Generalitat se mantuvo excluido, apartado y repudiado.

La tercera razón para reflexionar son los aplausos que la reina Letizia dedicó al discurso de Virginia Ortiz, prima de una víctima fallecida en Letur, que señaló a quienes "omiten su deber" como culpables de la tragedia.

"Las inundaciones son el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue el fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es el que omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes", dijo, provocando los aplausos de los asistentes.

Distanciamiento de Feijóo

Toda esta situación también parece haber distanciado al president valenciano de Núñez Feijóo, ya que la reticencia de Mazón a dimitir aumenta la presión sobre el líder del PP para tomar medidas.

El presidente 'popular' estuvo en el funeral, pero el encuentro entre ambos fue tan discreto que ninguna cámara lo captó. Se sabe que Feijóo saludó a Mazón pero no hubo conversación ni permitió que les fotografiaran juntos.

Declaración de Vilaplana

Por último, más allá del rechazo de las víctimas o el alejamiento de Feijóo, otro motivo que parece tener preocupado a Mazón y le hace reflexionar es la inminente declaración de Maribel Vilaplana.

La periodista con la que comió el día de la tragedia testificará ante la jueza el lunes tres de noviembre y está obligada a decir la verdad.

¿Qué nuevos detalles vamos a conocer? Vilaplana es la única que puede rellenar los agujeros negros de Mazón aquella la tarde del 29 de octubre de 2024.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP convierte la comisión del Senado en una emboscada caótica contra un Sánchez crecido: "Lo han puesto al servicio del fango"
  2. Mazón anuncia una comparecencia tras los insultos en el funeral de la DANA: "Me hago cargo. No dejo de pensar en ello"
  3. La Fiscalía investiga la responsabilidad de Mañueco en los incendios en El Bierzo y pide información al Seprona
  4. Juan Carlos I destaca el papel de Franco en el paso hacia la democracia y describe una especie de relación paternofilial con él: "No ocultaba su compasión por mí"
  5. Declarado culpable por unanimidad el acusado de matar a los tres hermanos en Morata de Tajuña
  6. Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre