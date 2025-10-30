Ahora

Entre peticiones de dimisión

Mazón anuncia una comparecencia tras los insultos en el funeral de la DANA: "Me hago cargo. No dejo de pensar en ello"

Los detalles El president afirma que hará "una reflexión". Lo ha dicho en el mismo lugar que la víspera acogió el funeral de Estado, donde recibió insultos y gritos de las víctimas, que le habían pedido que no acudiera.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, atiende a los medios tras los insultos durante el funeral de la DANA
Le pidieron que no fuera, pero fue. Y recibió gritos, insultos y peticiones de dimisión de las víctimas de la DANA. Carlos Mazón se convirtió en protagonista del funeral de Estado que el miércoles acogió la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, un año después de la tragedia que asoló la provincia mientras él alargaba la sobremesa en 'El Ventorro'. Y este jueves, tan solo horas después de ese episodio, el president ha dicho que va a reflexionar al respecto y que comparecerá "en los próximos días".

"Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello, lo que significa el día de ayer, lo que han significado estos días", ha manifestado, a preguntas de la prensa, antes de añadir que tiene previsto recibir a víctimas estos días -"Hoy mismo recibo a una familia", ha dicho-, y ha pedido espacio para hacer una reflexión más profunda.

"Permítanme que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas", ha pedido a los periodistas, antes de avanzar que "habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión".

Mazón ha hecho estas declaraciones desde el mismo lugar que la víspera albergó el funeral de Estado. Previamente, su equipo había trasladado a los medios de comunicación que le aguardaban allí que en su lugar enviaría a su conseller de Agricultura al congreso de cooperativas agroalimentarias que figuraba en su agenda. Un supuesto cambio de planes que, finalmente, no ha sido tal, porque sí que ha terminado apareciendo.

