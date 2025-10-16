Quién es Alejo Miranda, el senador que todo apunta a que interrogará a Sánchez en el Senado

El contexto Se ha confirmado que Sánchez comparecerá en la comisión Koldo del Senado el jueves 30 de octubre, y todo apunta a que Alejo Miranda, senador por Cuenca y hombre fuerte del PP, será quien lo interrogue tras dirigir decenas de otros interrogatorios como Chivite, Illa o Leire Díez.

El próximo jueves 30 de octubre, Pedro Sánchez tiene una cita clave en el Senado: comparecer ante la comisión del caso Koldo, que investiga la supuesta trama de corrupción vinculada al PSOE. Y aunque el PP quería mantener el nombre en secreto hasta el último momento, todo apunta a que será Alejo Miranda quien se encargue de interrogar al presidente.

¿Quién es Alejo Miranda?

Miranda es senador por Cuenca, aunque madrileño de nacimiento, y es considerado el hombre fuerte del PP en la comisión Koldo. Es el parlamentario que más controla la dinámica de las comparecencias y quien ha dirigido decenas de interrogatorios importantes: María Chivite, Leire Díez, Salvador Illa, Fernando Pardo de Vera, Fernando Puente, Fernando Marlaska o Leticia Lauffer han pasado por sus preguntas incisivas y rápidas. Su estilo es directo, agresivo y sin dar tregua, algo que le ha dado fama dentro y fuera de la Cámara.

Licenciado en Derecho, Miranda tiene un currículum extenso en la Comunidad de Madrid. Fue director general de Infraestructuras Sanitarias, donde se le señala como uno de los ideólogos del Hospital Isabel Zendal, el proyecto 'estrella' de Ayuso durante la pandemia. También fue director general de Inversiones y Desarrollo Local, ha formado parte de los consejos de administración de IVIMA y del SERMAS, y lleva más de siete años en puestos de responsabilidad dentro de la administración madrileña.

Además de su experiencia, Miranda es el senador que organiza las fechas de los comparecientes y controla cada detalle de la comisión. Según fuentes del PP, es quien mejor conoce el caso y quien tiene la capacidad de apretar fuerte durante los interrogatorios, algo que ya ha demostrado en las decenas de comparecencias previas.

El PP mantiene el formato habitual de la comisión: cada portavoz tendrá 50 minutospara intervenir, y Miranda, casi con toda seguridad, será quien lleve la voz cantante frente a Sánchez. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha sido la encargada de anunciar el día de comparecencia: "Aquí le esperamos", dijo, insistiendo en que Sánchez tendrá que dar explicaciones "frente a toda España".

"Deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto", añadió García. Y dejó claro: "No hay plasma que le salve, no hay relato que le tape, no hay mentira que le sirva. Los españoles merecen la verdad".

