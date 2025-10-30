La Fiscalía investiga la responsabilidad de Mañueco en los incendios en El Bierzo y pide información al Seprona

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante el pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León para analizar su gestión de los incendios forestales

El contexto El pasado verano, los incendios forestales se cebaron con Castilla y León. La asociación Bierzo Aire Limpio presentó una denuncia por inacción contra el presidente autonómico y su consejero de Medio Ambiente.

La Fiscalía de Castilla y León ha iniciado una investigación sobre los incendios en El Bierzo tras una denuncia de la asociación Bierzo Aire Limpio contra el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. La denuncia alega inacción y posibles delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro, señalando que la Junta no reforzó los operativos a pesar de contar con información previa. La gestión de Mañueco fue criticada, especialmente por la ausencia de medidas preventivas. La Junta ha declarado su disposición a colaborar con la investigación y aportar la documentación requerida.

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias de investigación por los incendios que asolaron la comarca leonesa de El Bierzo este verano. Una investigación que abre a partir de una denuncia por inacción presentada por la asociación Bierzo Aire Limpio contra el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Así lo confirman fuentes fiscales a laSexta, que detallan que el Ministerio Público ha pedido información sobre planes de prevención y otros aspectos relacionados con incendios forestales, como dotación de medios humanos y materiales, tanto a la propia Junta como al Seprona de la Guardia Civil.

La denuncia

En la denuncia, citada por Efe, la mencionada asociación apunta a posibles delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica. Sostiene que la Junta "contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes".

Además, la asociación recuerda que tras catástrofes anteriores, como en El Bierzo o la Sierra de la Culebra -devastada por las llamas hace tres años-, no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.

La oleada de incendios forestales que asoló España este verano se cebó con Castilla y León, donde la gestión del Ejecutivo de Mañueco, que no hizo acto de presencia hasta días después de declarado el fuego, fue muy cuestionada. Su consejero de Medio Ambiente se situó también en el epicentro de las críticas, que llegó a justificar su presencia en una feria gastronómica en Asturias mientras su región ardía esgrimiendo que tenía "la mala costumbre de comer".

Reacción de la Junta

El consejero, precisamente, ha recordado este jueves, en declaraciones recogidas por Efe, que tras los incendios de 2022 se produjeron denuncias y todas fueron archivadas. También ha defendido que entonces se tomaron decisiones "muy potentes" en cambio de estructura e inversión y que el operativo funcionó muy bien en los años siguientes, salvo esas tres "semanas fatídicas con circunstancias desconocidas". Ha asegurado que siempre están a disposición de la Justicia y que darán "todas las explicaciones necesarias".

Por su parte, el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta colaborará con la investigación y aportará toda la documentación que les solicite la Fiscalía. "Es lógico que a raíz de una denuncia se pida documentación", ha dicho, a preguntas de la prensa, asegurando que el Ejecutivo autonómico la aportará y que "respetan los trámites y procedimientos judiciales".

