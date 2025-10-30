Sánchez comparece en el Senado, en directo | El presidente llega "tranquilo" y sonriente ante la certidumbre de que " no tiene nada que esconder"

El Gobierno espera que la comisión no sea "un circo" Fuentes del Gobierno trasladan a laSexta su intención de trasladar "normalidad" durante la comparecencia de Sánchez. Eso sí, esperan que el interrogatorio del PP "no se convierta en un circo". "Él va a contar su verdad, lo que sabe, no lo que quieren que diga el PP", cuentan a laSexta, una comparecencia en la que Sánchez "va a desmontar bulos y a defender a su familia". Esther Redondo Compartir en X

Sánchez estará acompañado por Bolaños, Simancas y Yustos Sánchez llegará acompañado del ministro Félix Bolaños, del secretario de estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y de Iván Yustos, director general de Relaciones Institucionales de su gabinete. Bolaños y Yustos ya se encuentran en la Cámara Alta. Compartir en X

Y por la noche, edición especial de laSexta Xplica laSexta Xplica también tendrá una edición especial este jueves con un especial que contará con entrevistas al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y al expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla. En la mesa política habrá representantes políticos como Zaida Cantera (PSOE) y Jaime de los Santos (PP), así como una mesa de analistas integrada por Pilar Velasco, Javier Chicote, Pilar Gómez, Juan Fernández Miranda, José Enrique Monrosi y Alfonso Pérez Medina. Compartir en X

¿Quién interrogará a Sánchez en el PP? La gran incógnita La última vez que Sánchez acudió al Senado fue preguntado por la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, quien esta vez no interrogará al presidente del Gobierno. A esta hora, se desconoce quién ha sido el senador elegido por los 'populares' para interrogar a Sánchez, preguntas que no llegarán, aproximadamente, hasta las 13:00 horas. Compartir en X

Especial Al Rojo Vivo con la comparecencia de Sánchez En laSexta, arrancamos la mañana con una edición especial de 'Al Rojo Vivo' para seguir la comparecencia de Pedro Sánchez, conducido por Antonio García Ferreras. El mejor análisis sobre las palabras del presidente del Gobierno y la última hora sobre esta comparecencia, en directo en una mesa de expertos conformada por Ignacio Escolar, Beatriz Parera, Carmen Morodo, Gabriel Sanz y Lluís Orriols. Compartir en X

Más de 270 periodistas... que no podrán entrar en la sala El Senado marcará la agenda política a nivel informativo de este jueves, con más de 270 periodistas acreditados para esta jornada, incluida prensa internacional. La expectación es máxima ante la vuelta de Sánchez a la Cámara Alta casi veinte meses después de su última comparecencia allí. Eso sí, en la sala Clara Campoamor solo podrán entrar las personas que participen en el interrogatorio y no la prensa, como sí que ha ocurrido en otras comparecencias. Compartir en X

Sánchez no guardará silencio Desde que conoció que sería llamado a declarar a esta comisión de investigación, Sánchez ha mostrado su disposición a declarar con "total transparencia", descartando guardar silencio como sí han hecho otros convocados. Junto a Sánchez estarán los cinco miembros de la mesa y un letrado. Compartir en X

