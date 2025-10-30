En directo
Sánchez comparece en el Senado, en directo | El presidente llega "tranquilo" y sonriente ante la certidumbre de que " no tiene nada que esconder"
El contexto El presidente del Gobierno acude a la Cámara Alta para una comparecencia que se espera que se alargue hasta cinco horas. El PNV ha avanzado que no hará uso de su turno para preguntar a Sánchez.
El presidente del Gobierno llega al Senado sonriente
Alejo Miranda, el hombre del PP que previsiblemente interrogará a Pedro Sánchez
El Gobierno espera que la comisión no sea "un circo"
Sánchez estará acompañado por Bolaños, Simancas y Yustos
Y por la noche, edición especial de laSexta Xplica
¿Quién interrogará a Sánchez en el PP? La gran incógnita
Especial Al Rojo Vivo con la comparecencia de Sánchez
Más de 270 periodistas... que no podrán entrar en la sala
Sánchez no guardará silencio
Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de llegar al Senado compañado por el ministro de Presidencia Félix Bolaños. A preguntas de laSexta, Sánchez ha contastado que estaba tranquilo y se ha mostrado sonriente.
Todo apunta a que Alejo Miranda será el senador del PP que se encargará de hacer las preguntas al presidente del Gobierno.
Fuentes del Gobierno trasladan a laSexta su intención de trasladar "normalidad" durante la comparecencia de Sánchez. Eso sí, esperan que el interrogatorio del PP "no se convierta en un circo". "Él va a contar su verdad, lo que sabe, no lo que quieren que diga el PP", cuentan a laSexta, una comparecencia en la que Sánchez "va a desmontar bulos y a defender a su familia".
Sánchez llegará acompañado del ministro Félix Bolaños, del secretario de estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y de Iván Yustos, director general de Relaciones Institucionales de su gabinete. Bolaños y Yustos ya se encuentran en la Cámara Alta.
Y por la noche, edición especial de laSexta Xplica
laSexta Xplica también tendrá una edición especial este jueves con un especial que contará con entrevistas al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y al expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla. En la mesa política habrá representantes políticos como Zaida Cantera (PSOE) y Jaime de los Santos (PP), así como una mesa de analistas integrada por Pilar Velasco, Javier Chicote, Pilar Gómez, Juan Fernández Miranda, José Enrique Monrosi y Alfonso Pérez Medina.
La última vez que Sánchez acudió al Senado fue preguntado por la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, quien esta vez no interrogará al presidente del Gobierno. A esta hora, se desconoce quién ha sido el senador elegido por los 'populares' para interrogar a Sánchez, preguntas que no llegarán, aproximadamente, hasta las 13:00 horas.
En laSexta, arrancamos la mañana con una edición especial de 'Al Rojo Vivo' para seguir la comparecencia de Pedro Sánchez, conducido por Antonio García Ferreras. El mejor análisis sobre las palabras del presidente del Gobierno y la última hora sobre esta comparecencia, en directo en una mesa de expertos conformada por Ignacio Escolar, Beatriz Parera, Carmen Morodo, Gabriel Sanz y Lluís Orriols.
Más de 270 periodistas... que no podrán entrar en la sala
El Senado marcará la agenda política a nivel informativo de este jueves, con más de 270 periodistas acreditados para esta jornada, incluida prensa internacional. La expectación es máxima ante la vuelta de Sánchez a la Cámara Alta casi veinte meses después de su última comparecencia allí. Eso sí, en la sala Clara Campoamor solo podrán entrar las personas que participen en el interrogatorio y no la prensa, como sí que ha ocurrido en otras comparecencias.
Sánchez no guardará silencio
Desde que conoció que sería llamado a declarar a esta comisión de investigación, Sánchez ha mostrado su disposición a declarar con "total transparencia", descartando guardar silencio como sí han hecho otros convocados. Junto a Sánchez estarán los cinco miembros de la mesa y un letrado.
Buenos días. A partir de las 9:00 horas se espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Senado dentro de la comisión de investigación del caso Koldo. Sánchez se enfrenta a cientos de preguntas dentro de un interrogatorio del que, a esta hora, no conocemos al elegido del PP para preguntarle acerca de su posible vinculación con Koldo García y José Luis Ábalos.