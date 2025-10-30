Una concejala del PP en Málaga llama "ratas" a los votantes del PSOE: "Si hubiera tantas ustedes ganarían las elecciones"

El contexto Los socialistas, a tenor de la situación que se vive en Málaga con estos animales, han exigido al alcalde en el pleno del Ayuntamiento que tome medidas para solventar el problema.

Las ratas han sido protagonistas del pleno del Ayuntamiento de Málaga. El PSOE, ante la situación que vive la ciudad, ha exigido al alcalde que tome medidas para solventar la plaga que hay de estos animales cuando una concejala 'popular' ha realizado una afirmación por la que ha tenido que pedir disculpas.

Porque Penélope Gómez, miembro del grupo 'popular' en Málaga, ha llamado "ratas" a los votantes socialistas. "A los señores del PSOE decirles que no han contado bien. Hay un dato objetivo, y es que si hubiera tantas ratas ustedes ganarían las elecciones", ha expresado.

Posteriormente, quizá sabedora de lo que acababa de afirmar o quizá porque alguien le había dicho algo, se ha disculpado por realizar tales declaraciones en medio de un pleno.

Y es que la ciudad vive un problema con las ratas. Daniel Pérez, portavoz del grupo municipal socialista, ha criticado la "grave situación de insalubridad" que se vive en Málaga y ha lamentado además la "inacción" de Francisco de la Torre, alcalde.

"La realidad es que Málaga se ha llenado de ratas. No es un caso aislado o que afecte a un sol barrio, sino de un problema generalizado que afecta a toda la ciudad. Los vecinos están hartos de ver cómo campan a sus anchas en parques, calles y colegios", ha expresado.

Por ello ha señalado al Ayuntamiento: "La empresa adjudicataria dejó de prestar servicio por problemas administrativos y no se reaccionó a tiempo. Las ratas se han reproducido sin control".

"Hasta hace poco solo había cuatro operarios para toda Málaga. Es insuficiente, y demuestra el abandono de De la Torre", ha expuesto Pérez, quien afirma además que "la gestión del PP en el control de plagas es insuficiente": "La salubridad de Málaga está en juego".

